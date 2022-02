Schöngeising will die Digitalisierung vorantreiben - Dorf-App geplant

Von: Ulrike Osman

Schöngeising will für schnelles Internet sorgen. © Beispielfoto: Julian Stratenschulte (dpa)

Die Bemühungen um ein Digitalisierungskonzept für Schöngeising sind im vergangenen Jahr ins Stocken geraten – nicht zuletzt deswegen, weil die Coronabeschränkungen Treffen und Workshops erschwert hatten.

Schöngeising – Doch nun will die Gemeinde „den Ball wieder aufnehmen“, wie Bürgermeister Thomas Totzauer (Freie Wähler/FW) in der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte.

Wichtiger erster Schritt ist die Versorgung des Ortes mit schnellem Internet. Wie berichtet, soll die Unternehmensgruppe GVG Glasfaser GmbH ein leistungsstarkes Breitbandnetz in Schöngeising verlegen. Voraussetzung ist, dass mindestens 40 Prozent der Haushalte sich anschließen lassen. Die Kundenakquise startet im März und soll drei Monate laufen, wie Vize-Bürgermeister Thomas Betz (FW) berichtete.

Die GVG will mit Werbung, Flyern, Info-Veranstaltungen und Hausbesuchen auf die Bürger zugehen. Wird der Schwellenwert an anschlusswilligen Haushalten erreicht, soll der Ausbau noch in diesem Jahr starten. Betz ist zuversichtlich: „Ich bin guten Mutes, dass wir die Quote schaffen.“

Neben der IT-Infrastruktur steht die Entwicklung einer Dorf-App ganz oben auf der Digitalisierungsagenda. Sie soll als Kommunikationsplattform für alle Organisationen und Einrichtungen des Dorfes dienen und zum Beispiel Raumbelegungen und -buchungen für Kultur- und Freizeitveranstaltungen online ermöglichen. Man wolle nun für die Dorf-App geeignete technische Lösungen und einen Anbieter suchen, so Betz.

Auch will die Gemeinde einen eigenen Internetauftritt gestalten. Bisher ist Schöngeising lediglich auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grafrath vertreten. Totzauer kündigte zu diesem Thema einen Workshop an, zu dem jeder interessierte Bürger eingeladen sei. Auch an der Umsetzung weiterer Projekte können die Bürger mitwirken. Eine aktualisierte Version des Digitalisierungskonzepts mit Auflistung der Projekte soll demnächst im Internet zu finden sein.

