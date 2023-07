Schöngeisings Gemeinschaftshaus wird kein Wirtschaftsbetrieb

Diskussion über Vorsteuerabzug

Nach langer Diskussion hat sich der Gemeinderat von Schöngeising darauf geeinigt, für das im Bau befindliche Gemeinschaftshaus keinen Vorsteuerabzug in Anspruch zu nehmen.

Schöngeising – Würde die Gemeinde für den Bau des Gemeinschaftshauses Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen, könnte sie sich Geld vom Finanzamt zurückholen. Andererseits müsste sie bei der Raumvermietung Mehrwertsteuer verlangen und sich auf eine kommerzielle Nutzung des Hauses fokussieren – das aber vor allem für Vereine und Bürger gedacht ist. Nach langer Diskussion votierte der Gemeinderat gegen den Vorsteuerabzug.

Die Debatte kreiste um einen Unsicherheitsfaktor: Wie oft wird das Haus an umsatzsteuerpflichtige Unternehmer vermietet werden können? Denn nur dann könne die Gemeinde von der Regelung Gebrauch machen, erklärte Kämmerin Kerstin Pentenrieder. „Nur bei gewerblichen Veranstaltungen wie Firmenevents oder professionell organisierten Hochzeiten können wir die Vorsteuer ziehen.“ Zudem müsse dem Finanzamt im Voraus eine Quote von mindestens zehn Prozent an umsatzsteuerpflichtigen Veranstaltungen genannt werden, die dann zehn Jahre lang jedes Jahr erreicht werden muss. „Das finde ich schwierig.“

Der Einschätzung Gerhard Gaucks (SPD), man werde den Kultursaal „sehr oft“ kommerziell vermieten können („einen Veranstaltungsraum wie diesen gibt es weit und breit nicht“), widersprach Gerhard Jilka (Grüne). „Der Raum ist nicht einmalig im Umkreis, die Veranstalter werden nicht bei uns Schlange stehen.“ Auch fehlten die Voraussetzungen für eine kommerzielle Nutzung. „Wir bräuchten einen Profi, der sich darum kümmert, Werbung macht, die Technik organisiert. Aber wir haben nicht mal einen Hausmeister.“ Jilkas Fazit: „Es ist völlig illusorisch, aus dem Gemeinschaftshaus einen Wirtschaftsbetrieb zu machen.“

Dass das nicht Zweck des Gebäudes ist – darauf wiesen etliche Redner hin. Das Haus soll Vereinen und Bürgern zu moderaten Nutzungsgebühren zur Verfügung stehen. Eine vorgesehene Staffelung mit höheren Preisen für Auswärtige und Unternehmen wäre nicht zulässig, wenn die Gemeinde den Vorsteuerabzug in Anspruch nimmt. Man müsse dann von allen Nutzern angemessene Gebühren zuzüglich Mehrwertsteuer verlangen, warnte Bürgermeister Thomas Totzauer (FW). Und sollte man auf den Gedanken kommen, diese den Vereinen „hintenrum“ über freiwillige Leistungen zurückzugeben, sei man „nah an der Steuerstraftat“.

Nur Vize-Bürgermeister Thomas Betz (FW) machte sich für den Vorsteuerabzug stark. Das Gremium sei verpflichtet, zum Nutzen der Gemeinde zu handeln, und es werde Wege geben, die Vereine nicht zu benachteiligen. „Wir sollten dem Finanzamt eine Nutzungsschätzung vorlegen. Dann haben wir es wenigstens probiert.“ Während Betz es für machbar hielt, die Zehn-Prozent-Quote zu erreichen, überwogen bei der Ratsmehrheit die Zweifel. „Das wird zum Stressprogramm“, befürchtete Hartmut Knobloch (FW). Noch deutlicher wurde Jürgen Kollmer (CSU). Er sehe „nicht einen Hauch“ von Erfolgsaussichten.