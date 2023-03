Sieben Spaten für ein Glasfaser-Halleluja

Von: Ulrike Osman

Die Spaten waren passend mit „GVG“ bedruckt: (v.l.) Bürgermeister Thomas Totzauer, Martin Schwenke (GVG), Monika Throm, Patrick Valk, Alena Bogenschütz, Vize-Bürgermeister Thomas Betz und Markus Bullnitz (GVG). © Peter Weber

„Ziel erreicht“ prangt in großen Lettern auf Transparenten in Schöngeising. Gemeint ist die Anzahl an Haushalten, die sich an das geplante Glasfasernetz anschließen lassen wollen.

Schöngeising – Da die erforderliche Quote von 40 Prozent erreicht wurde, kann der Ausbau nun beginnen. Den symbolischen ersten Spatenstich setzten Bürgermeister Thomas Totzauer (Freie Wähler) und sein Stellvertreter Thomas Betz mit Vertretern der Verwaltungsgemeinschaft Grafrath und der GVG Glasfaser, die den Ausbau auf eigene Kosten vornehmen wird.

Die Tiefbauarbeiten sollen nach Angaben von GVG-Gebietsleiter Martin Schwenke noch vor Ostern starten. Beginnend am Bahnhof, wird der Ort in fünf Bauphasen von Nord nach Süd erschlossen. Mit der Errichtung des Netzes ist das Tiefbauunternehmen E.B.C. Glasfaser beauftragt. Insgesamt werden 22 Trassenkilometer Glasfaser verlegt.

Im September

Nach der sukzessiven Fertigstellung der Hausanschlüsse wird die Technikzentrale, der sogenannte PoP (Point of Presence), in Betrieb genommen. Dieser verbindet die neuen Glasfaserleitungen mit dem Backbonenetz. Der vorgesehene Standort befindet sich in der Bahnhofstraße beim kleinen Wertstoffhof.

Die ersten Hausanschlüsse sollen bereits im September aktiviert werden können. Im Februar 2023 soll das Projekt abgeschlossen sein.

Sehr teuer

„Sehr teuer“, antwortet Schwenke auf die Frage nach den Ausbaukosten. Man rechne angesichts hoher Bau-, Personal- und Energiekosten mit einem Investitionsvolumen von 2,5 Millionen Euro. Dafür werden knapp 1000 Haushalte mit schnellem Internet versorgt. In einem kleinen Ort wie Schöngeising mit relativ großen Grundstücken und langen Wegen von einem Haus zum nächsten müsse das Unternehmen „hart kalkulieren“, so Schwenke.

Bürgermeister Totzauer ist froh, dass der Ausbau kommt. „Eine hochleistungsfähige Glasfaserinfrastruktur steigert die Attraktivität der Gemeinde als Wirtschafts- und Wohnstandort“, so der Rathauschef. „Wir wollen in eine digitale Zukunft gehen, und das funktioniert nur gemeinsam.“ Deshalb habe auch er in Gesprächen mit Bürgern für den Glasfaseranschluss Werbung gemacht – erst recht, als es phasenweise so aussah, als würde die erforderliche Quote nicht erreicht.

Die GVG hatte das Ende der Vermarktungsphase mehrmals nach hinten geschoben, um die letzten Unentschlossenen ins Boot zu holen. „Wir wollen die Baumaßnahme ja in einem Rutsch machen“, betont Schwenke. Bis die Bagger tatsächlich anrollen, können sich Kurzentschlossene auch jetzt noch melden.

Problemfall Jexhof

Unklar ist noch, ob und wie der Jexhof in den Genuss eines (dringend benötigten) schnellen Internanschlusses kommt. Für das außerhalb des Ortes gelegene Bauernhofmuseum übernimmt die GVG die Anschlusskosten nicht. Man suche nach einer pragmatischen Lösung, auf dem kürzestmöglichen Weg die Glasfaser durch den Wald zu bringen, so Schwenke. Die Gemeinde ist bereit, sich einzubringen, sieht aber „die Verantwortlichkeit ein Stückweit auch beim Landkreis“, so Totzauer. Schließlich sei der Jexhof eine Landkreiseinrichtung.

