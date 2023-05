Windrad-Info nun auch in Schöngeising

Stadtwerke

Nach den Allingern hatten nun Schöngeisinger die Chance, sich über die zwei geplanten interkommunalen Windkraftanlagen knapp hinter der Gemeindegrenze zu informieren.

Schöngeising – Hier war das Interesse deutlich geringer als in Alling. Nur etwa 40 Bürger kamen zur Veranstaltung ins Kinderhaus. Schöngeising ist mit 1400 beziehungsweise 1500 Metern aber am weitesten von den Anlagen entfernt, die am Schnittpunkt der Grenze mit Alling und Gilching hinter einer Anhöhe entstehen sollen.



„Sicher wird man die Windräder sehen, aber von uns aus werden sie hinter dem Berg liegen“, erklärte Bürgermeister Thomas Totz-auer. Jan Hoppenstedt, Geschäftsführer der Stadtwerke Fürstenfeldbruck, betonte, dass die Anlagen mit einer Nabenhöhe von 175 Metern „keine bedrängende Wirkung“ entfalten würden.



Bis zu 20 Anlagen

Wie berichtet, wollen die Stadtwerke das Projekt mit Schöngeising, Alling und Gilching realisieren. Die Standorte der Windräder liegen auf Gilchinger Gebiet. Damit kämen die anderen beiden Orte also ihrer Verpflichtung, auf eigener Flur Flächen für Windkraft bereitzustellen, noch nicht nach, merkte ein Bürger an. „Wir werden noch mehr bauen müssen.“ Hoppenstedt kann sich im Landkreis zehn bis 20 Windräder vorstellen. „Mehr werden wir von den Abstandsflächen her nicht hinbekommen.“



Bürgerfragen bezogen sich auf die geplante Beteiligungsgesellschaft. Die Stadtwerke wollen darin mindestens 50 Prozent der Anteile halten, die drei Orte je zehn Prozent. Ob als weiterer Teilhaber ein großer Stromkonzern einsteigen werde, wollte ein Bürger wissen. Nein, erwiderte Hoppenstedt. „Alles bleibt hier in der Region. Das ist unser Versprechen.“ Auch Gilchings Bürgermeister Manfred Walter betonte, dass die Gemeinden der Beteiligung eines Großkonzerns „nie und nimmer“ zustimmen würden. Aber man werde noch „andere Player“ brauchen, um die Investitionssumme von bis zu acht Millionen Euro pro Anlage aufzubringen.



Ob die kommunalen Anteile aus dem Haushalt oder über Bürgergenossenschaften finanziert werden, entscheidet jeder Ort für sich. Man werde sich vor der Gründung der Betreibergesellschaft vom Gemeindetag beraten lassen, so Totzauer an.



Umspannwerk

Über unterirdische Kabel sollen die Anlagen ans Netz angeschlossen werden, voraussichtlich über das Umspannwerk in Puch, erklärte Hoppenstedt. Auch die Themen Auf- und Abbau wurden angesprochen. Um die Windräder vor Ort zu errichten, müssen für den Antransport der Teile Wald- und Feldwege auf 3,5 Meter verbreitert und geschottert werden. Um Kurvenradien zu erweitern, sind unter Umständen Baumfällungen nötig. Die Details der Zuwegung würden mit dem Hersteller der Anlagen geplant, erläuterter Matthias Beuter von den Stadtwerken.



Um den Rückbau der Anlagen nach etwa 30 Jahren Lebensdauer zu gewährleisten, müssen die Betreiber die dafür notwendigen Gelder in Form einer Bürgschaft oder eines Sperrkontos beim Freistaat hinterlegen. Die Materialien seien zu 80 bis 90 Prozent recycelbar, so Beuter.

