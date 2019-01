Steile Ausfahrt am Wertstoffhof wird entschärft

Die Ausfahrt des großen Wertstoffhofes auf die Kreisstraße FFB 7 bei Schöngeising soll verbessert werden. Die Gemeinde strebt eine Höhenangleichung und Asphaltierung an und hofft, dass der Landkreis die Kosten zumindest teilweise übernimmt.

Schöngeising - Der Wertstoffhof zwischen Schöngeising und Mauern liegt in einer Senke, die Ausfahrt steigt zur Straße hin um 14 Prozent an. Vor dem Abbiegen muss an der Steigung gehalten werden, größere Fahrzeuge sowie Autos mit Anhänger sind dann gezwungen, die Mittellinie der Kreisstraße zu überfahren.

Auf Antrag der SPD hatte die Gemeinde den Planer Christian Kraus mit einem Entwurf für den Umbau beauftragt, der jetzt im Gemeinderat vorgestellt wurde. Demnach kann die Ausfahrt soweit angehoben werden, dass die Steigung nur noch 7,5 Prozent beträgt. Sie soll außerdem auf ganzer Länge asphaltiert werden, damit nicht ständig Schmutz vom unbefestigten Wertstoffhof auf die Kreisstraße getragen wird.

Angesichts der Kosten hielt sich die Begeisterung von Gerhard Gauck (SPD) in Grenzen. „Ob mir die Maßnahme 30 000 Euro wert ist, möchte ich stark bezweifeln.“ Bürgermeister Thomas Totzauer (FW) findet jedoch, dass „ein gewaltiger Teil der Kosten“ vom Landkreis übernommen werden sollte, denn Betreiber des Wertstoffhofs ist der kreiseigene Abfallwirtschaftsbetrieb.

Der Gemeinde gehört lediglich die Fläche, für die sie 800 Euro Pacht im Jahr bekommt. Allein das vom Landkreis geforderte Freischneiden des Zauns habe Schöngeising zuletzt 2600 Euro gekostet, verdeutlichte Totzauer die Relationen. Er will nun mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Gespräche führen. Sollte eine Kostenzusage kommen, könnte die Maßnahme in den Haushalt 2019 aufgenommen und im Laufe des Jahres durchgeführt werden.

os