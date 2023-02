Treffpunkt und Beirat: Schöngeising will die Jugend motivieren

Von: Ulrike Osman

Jugendreferent sucht Zielgruppe: Gerhard Gauck hat noch nicht aufgegeben. © mm

Schöngeisings Jugendliche sollen einen eigenen Treffpunkt bekommen und möglichst auch einen Jugendbeirat. Das Problem dabei: Die Zielgruppe lässt sich kaum mobilisieren.

Schöngeising – „Wollt ihr euch mit euren Freunden in größerer Runde treffen, habt aber keinen Ort dazu? Dann meldet euch, damit wir gemeinsam einen regelmäßigen Jugendtreff einrichten. Ihr bestimmt, wann und wie oft er stattfinden soll und was dabei angeboten wird. Und wenn ihr die Belange der Jugend bei uns in Schöngeising vertreten wollt, seid ihr als Jugendbeirat gefragt.“ Diesen Aufruf hat SPD-Gemeinderatsmitglied und Jugendreferent Gerhard Gauck im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Er hat in den örtlichen Schaukästen und an Bushaltestellen ein Plakat („Mehr Action am Ort“) aufgehängt und sich von seiner Tochter einen Instagram-Account einrichten lassen, in der Hoffnung, damit Jugendliche zu erreichen.

Auf Instagram nur Erwachsene erreicht

Tatsächlich hat Gerhard Gauck inzwischen 49 Follower, „leider alles Erwachsene bis hin zu einem Landtagsabgeordneten“, berichtet er im Gespräch mit dem Tagblatt. Die Zielgruppe der unter 18-jährigen Schöngeisinger ignoriert den Account bisher. „Es hat sich noch kein einziger Jugendlicher gemeldet.“

Der 65-Jährige hat den Posten des Jugendreferenten zum 1. Oktober 2022 von Philipp Schneider (30) übernommen. Dieser hatte aus persönlichen Gründen aufgehört. Schon vor dem Wechsel gab es Versuche, mehr für die Bevölkerungsgruppe der Zwölf- bis 18-Jährigen zu tun. Bereits im Februar 2021 beantragten die Gemeinderats-Grünen die Schaffung eines Jugendbeirats. Bürgermeister Thomas Totzauer (Freie Wähler) fand die Idee gut und lud im darauffolgenden Juni zu einer Jugendversammlung ein.

Enttäuschung wegen Maibaum-Insel?

Viele Teenager kamen zu dem Treffen auf der Maibaum-Insel – wohl auch, weil ihnen diese als offener Jugendtreff in Aussicht gestellt wurde. Totzauer wollte dort einen Bade- und Freizeitplatz mit Pavillon, Sitzgelegenheiten, Feuerstelle, Tischtennisplatte und Badeplattform einrichten.

Diesen Plan gebe es nach wie vor, betont der Rathauschef. Allerdings lässt er sich nicht so leicht umsetzen wie gedacht, denn die Maibauminsel liegt im Landschaftsschutzgebiet.

Passiert ist jedenfalls bisher nichts – Gerhard Gauck ist überzeugt, dass viele Jugendliche enttäuscht sind und deshalb auf neuerliche Aufrufe nicht mehr reagieren. So kamen zu einer von der Gemeinde und dem Kreisjugendring angebotenen Zukunftswerkstatt im vergangenen Sommer nur sieben Teenager. Eine für den Herbst geplante Kick-Off-Party kam nicht zustande.

Rathauschef Thomas Totz-auer kann sich vorstellen, im Bürgerhaus einen Treffpunkt für Jugendliche einzurichten. Dort gibt es Räumlichkeiten, in denen bis jetzt die Landjugend zu Hause ist. Doch mit dem Bau des Gemeinschaftshauses, das im Sommer fertig wird, könnten sich neue Möglichkeiten auftun.

Skaterplatz wäre möglich

Ein weiteres Thema, bei dem Jugendliche Gehör finden sollen, ist die Gestaltung eines Skaterplatzes im Außenbereich des neuen Gemeinschaftshauses. Dieses Projekt könnte ein Zugpferd sein. Jugendreferent Gerhard Gauck hat die Hoffnung, dass Reaktionen auf seinen Aufruf kommen, jedenfalls noch nicht ganz aufgegeben. „Aber wenn nichts geht, muss ich es in einem Jahr nochmal probieren.“

