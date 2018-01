Unfallflucht nach Crash auf der B471

Die Polizei sucht nach einem roten Auto, dessen Fahrer am Montag um 15.10 Uhr auf der B 471 bei Schöngeising einen Unfall verursacht hat.

Schöngeising - Der Fahrer war auf Gegenfahrbahn geraten und und streifte einen entgegenkommenden schwarzen Mercedes und einen nachfolgenden Renault Clio. Ohne anzuhalten, fuhr der Unfallverursacher Richtung Inning weiter. Laut Zeugen handelte es sich um einen roten Klein- oder Mittelklassewagen. Dieser müsste an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt sein. Der Schaden am Mercedes beträgt rund 10 000 Euro, am Renault etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.