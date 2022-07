Viel Lob, aber auch Kritik zum 35. Jexhof-Jubiläum

Teilen

Eine 35 Jahre alte Einladungskarte und einen edlen Tropfen überreichte Brucks Alt-OB Sepp Kellerer (l.) Museumsleiter Reinhard Jakob. © metzler

Rund 130 Gönner und Freunde des Bauernhofmuseums hatten sich auf dem Jexhof versammelt, um in zahlreichen Reden die Geschichte des historischen Anwesens aufleben zu lassen.

Schöngeising – Neben viel Lob von allen Seiten gab es aber auch mahnende Worte von Museumsleiter Reinhard Jakob.

Von 700 000 Besuchern insgesamt, im Jahr durchschnittlich 25 000, berichtete VizeLandrätin Martina Drechsler. Damit zähle das Museum zu den 20 Prozent der meistbesuchten Museen Deutschlands. „Wenn‘s den Jexhof nicht gäbe, dann müsste man ihn erfinden“, sagte Brucks Alt-OB Sepp Kellerer zum Abschluss seiner Rede. Als Initiator und Motor schilderte er die Erhaltung des aus dem Jahre 1433 stammenden Jexhof-Gebäudes aus seiner Sicht und erhielt dafür viel Beifall. Am Ende überreichte Kellerer Museumschef Jakob Reinhard Jakob eine alte Einladungskarte von vor 35 Jahren.

Schöngeisings Bürgermeister Thomas Totzauer hatte ein etwas anderes Geschenk mitgebracht. Der Gemeinderat habe zugestimmt, dass die in die Jahre gekommene Zufahrtsstraße zum Jexhof saniert werde, teilte er mit. „Ich bin froh, dass wir den Jexhof in Schöngeising haben, und ich bin froh, dass das Jexhofmuseum so ist und so bleibt, wie es ist.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Von viel Applaus wurde auch die Ansprache von Uta Lutz, der Vorsitzenden des Fördervereins, begleitet, als sie eine Lobeshymne auf die Mitarbeiter des Jexhof-Teams losließ. Der Jexhof sollte so erhalten bleiben, wie er ist, meinte auch sie. „Protzige Museen haben wir genügend.“ Viele Bauernhofmuseen im Oberland begnügten sich mit dem Vierklang; Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln“, meinte Dorothee von Bary von der Bürgerstiftung des Landkreises. Sie hielten die Vergangenheit lebendig und eine ländliche Kultur, nicht so der Jexhof. Sein Motto sei Heimat und Weltoffenheit. Der Jexhof öffne sich neuen gesellschaftlichen Themen wie beispielsweise Umwelt und Artenvielfalt, lobte sie. Als Geschenk von der Bürgerstiftung gab es bepflanzte Blumenkästen.

Kritik

Nachdem so viel Sonnenschein über den Jexhof hereingebrochen sei, müsse er ein paar Wermutstropfen ins Jubiläum tropfen lassen, sagte Museumschef Reinhard Jakob. So wies er auf einige Missstände hin. „Klein, fein, nett ist das Museum“, meinte Jakob, „aber hinter der Kulisse schaut’s schon ein wenig anders aus“. Man sei personell unterbesetzt, die Idylle des Jexhof zu bewahren, erfordere viel Arbeit mit seinen rund 183 Veranstaltungen im Jahr. Von dem 2013 dem Kreistag vorgestellten Entwicklungsplan sei nichts in Erfüllung gegangen, kritisierte Jakob. „Da kann einem wirklich das Lachen vergehen.“ Man nehme Maschen auf und lasse sie wieder fallen, so der Museumsleiter. Ein Museumsbeirat wurde gegründet. Doch vergebens hätten sich die Beiräte in den vergangenen vier Jahren eingebracht. (Dieter Metzler)

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)