Trachtengottesdienst am Jexhof - das hat es damit auf sich

Von: Ingrid Zeilinger

„Mit dieser guten, heilen, katholischen, oberbayerischen Welt möchte ich ein bisschen spielen.“ Dekan Markus Ambrosy über die Idee, einen Trachtengottesdienst zu veranstalten. © DAGMAR RUTT

Die evangelische Kirche in der Kreisstadt hat sich für Pfingstmontag, 6. Juni, einen besonderen Ort ausgesucht: Sie lädt um 10 Uhr zu einem Trachten-Gottesdienst auf den Jexhof ein.

Fürstenfeldbruck – Die evangelische Kirche in der Kreisstadt hat sich für Pfingstmontag, 6. Juni, einen besonderen Ort ausgesucht: Sie lädt um 10 Uhr zu einem Trachten-Gottesdienst auf den Jexhof ein. Wer will, kann in Tracht kommen. Was es sonst noch damit auf sich hat, erklärt Dekan Markus Ambrosy.

Herr Ambrosy, wie entstand die Idee, am Jexhof einen Trachtengottesdienst zu feiern?

Es gab früher das klassische Programm am Sonn- und Feiertag: Erst ging es im Sonntags-Gewand in den Gottesdienst und danach ins Wirtshaus. Die Tracht steht für etwas. Und mit dieser guten, heilen, katholischen, oberbayerischen Welt möchte ich ein bisschen spielen.

Also ein kritischer Blick auf die schöne heile Welt von früher?

Früher war es eine ganz andere Welt. Aber wenn man biblische Texte liest, war da auch nicht alles gut. In meiner Predigt werde ich mich mit dem Glauben und der Welt von damals und heute beschäftigen. Denn was bleibt, wenn sich alles verändert? Es gibt heute die Tendenz, alles zu verklären. Dem möchte ich mit einem liebevollen Blick in die Zukunft entgegen treten.

Und warum gehen Sie auf den Jexhof?

Am Pfingstmontag bietet es sich an, rauszugehen. Dorthin, wo die Leute gerne hingehen. Den Jexhof finde ich klasse. Die Location ist einfach schön und auch die Ausstellungen sind fantastisch. Es ist eine Spannung aus Tradition bewahren und sich kritisch damit auseinandersetzen.

Was erwartet die Besucher?

Es gibt etwas fürs Herz, für den Kopf und den Magen: Zunächst einen evangelischen Gottesdienst mit Bläsern. Und dann hoffe ich, dass viele Menschen noch Zeit haben, sich zusammenzusetzen und bei einem Bier und einer Brotzeit miteinander ins Gespräch kommen.

