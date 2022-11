Zu schnell, zu gefährlich: Verkehr beschäftigt Schöngeisinger

Von: Ulrike Osman

Teilen

Viele Autos sind zu schnell unterwegs. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Gemeinde Schöngeising bietet den Bürgern im Falle eines Blackouts eine Anlaufstelle im Kinderhaus an - das war unter anderem Thema bei der Bürgerversammlung.

Schöngeising – Dort werden Helfer sein und voraussichtlich auch eine Notstromversorgung, so dass Heizung, Licht und Küche funktionieren würden, wie Rathauschef Thomas Totzauer auf der Bürgerversammlung mitteilte. Auch die Wasserversorgung im Ort werde von einer Strommangellage nicht beeinträchtigt sein.

Die Gemeinde habe ein dieselbetriebenes Notstromaggregat für die Pumpen angeschafft. „Das reicht für mehrere Tage.“ Große Wasservorräte müsse in Schöngeising deshalb niemand anlegen. Die Gemeinde hat einen Krisenstab gebildet, die Feuerwehr steht als Anlaufpunkt für Notfälle bereit. Im übrigen rief Totzauer zu Gelassenheit auf. Er halte einen Blackout für „höchst unwahrscheinlich“, verfahre jedoch nach dem Prinzip: „Denken wie ein Optimist, handeln wie ein Pessimist.“

Die Projekte

Vor rund 60 Zuhörern im Mehrzweckraum des Kinderhauses berichtete das Gemeindeoberhaupt außerdem über die 2023 anstehenden Projekte. Im Sommer soll das Gemeinschaftshaus fertiggestellt werden. Die Sanierung der Sanitäranlagen im Kinderhaus werde voraussichtlich in die großen Ferien geschoben, da sie ansonsten den Betrieb zu sehr beeinträchtigen würde.

Totzauer hofft, dass Schöngeising 2023 ein Glasfasernetz bekommt. Noch bis Ende dieses Monats läuft die Kundenakquise der Firma GVG Glasfaser. Mindestens 40 Prozent der Haushalte müssen sich anschließen lassen, damit das Projekt realisiert werden kann. Im Moment liege man bei 30 Prozent, so der Bürgermeister.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Um die Umwelt und die Gemeindefinanzen zu schonen, soll im Winter weniger Salz gestreut und weniger geräumt werden („nicht, wenn der Schnee nur daumenhoch liegt“). Strom gespart werden soll mit Hilfe einer Zeitschaltuhr im Kinderhaus, damit dessen Beleuchtung nicht unnötig brennt – etwa am Wochenende.

Busse zu schnell?

Die meisten Fragen der Anwesenden betrafen das Thema Verkehr – zu schnell fahrende Busse und landwirtschaftliche Fahrzeuge, Schwerverkehr auf Schleichwegen, permanente Tempoverstöße in der verkehrsberuhigten Dr.-Hundt-Straße, zugeparkte Straßenränder und daraus resultierende Behinderungen, unübersichtliche Einmündungen als Gefährdung für Radfahrer. Totzauer will das alles in die nächste Verkehrsschau aufnehmen. Um die Sicherheit für Radler zu erhöhen, sei auch eine Weiterführung des Schutzstreifens an der Bahnhofstraße angedacht.

Ein Dauerthema ist fehlender Wohnraum. Der Gemeinderat werde sich im kommenden Jahr in einer Klausur mit dem Thema befassen, versprach Bürgermeister Totzauer. Um selbst zu bauen, fehlten ihr allerdings Grundstücke. Nach der geplanten Verlegung des Spielplatzes am Äspenlaich wird immerhin eine kommunale Fläche frei. Dort wäre laut Thomas Totzauer ein Dreispänner mit sechs Wohnungen vorstellbar.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.