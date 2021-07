Zwei Unternehmen bieten Ausbau des Glasfasernetzes an

Schöngeising

Von Ulrike Osman schließen

Schnelles Internet für den ganzen Ort – das soll in Schöngeising bald Wirklichkeit werden. Die Gemeinde strebt den privatwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes an und ließ sich jetzt von zwei interessierten Unternehmen die Rahmenbedingungen erläutern.

Schöngeising – Bis zu einem gewissen Punkt waren sich die Ausführungen von Peter Reisinger und Martin Schwenke recht ähnlich. Reisinger vertrat als Regionalleiter Bayern die Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe, die das Netz in Kottgeisering gebaut und das ehemalige Türkenfelder Ortsnetz gekauft hat. Schwenke konnte von der GVG Glasfaser GmbH berichten, dass sie den Zuschlag in Puchheim bekommen hat und dort fast 11 000 Wohneinheiten und Gewerbekunden mit mindestens 300 Mbit schnellem Internet versorgen wird. Dort wolle die in Schleswig-Holstein beheimatete Firma auch ein regionales Vertriebsbüro mit 30 Mitarbeitern einrichten. „Das macht uns zum regionalen Anbieter“, so Schwenke.

Beide Unternehmen benötigen neben einem Kooperationsvertrag mit der Kommune einen bestimmten Schwellenwert an anschlusswilligen Kunden. 33 Prozent (Deutsche Glasfaser) beziehungsweise 40 Prozent (GVG) der Schöngeisinger müssten mitmachen, damit der Ausbau realisiert werden kann. Während einer dreimonatigen Nachfragebündelung wird das Angebot im Ort durch Info-Abende, Service-Points und Besuche von Vertriebsmitarbeitern bekannt gemacht.

Die Glasfaserleitungen würden von beiden Anbietern bis ins Haus verlegt werden, sodass – anders als beim Kupferkabel – 100 Prozent der Leistung beim Nutzer ankommen. Wer sich im Zuge der Nachfragebündelung für einen Hausanschluss entscheidet, erhält diesen kostenlos. Auch für die Gemeinde entstehen keine Kosten. Unterschiede wurden bei der Preisgestaltung für die Nutzung des Netzes deutlich. Zwar bieten beide Unternehmen im ersten Jahr vergünstigte Tarife an, diese liegen bei der GVG jedoch um etwa 25 Euro im Monat höher als bei der Konkurrenz.

Der Gemeinderat nahm die Ausführungen zunächst nur zur Kenntnis. An die Adresse der Deutschen Glasfaser merkte Gabriele Kuhnke (CSU) an, dass die Gehwege in Kottgeisering nach der Glasfaserverlegung schlecht wiederhergestellt worden seien. Reisinger räumte Nachbesserungsbedarf ein.

Offen blieb die Frage, ob und wie die außerhalb gelegenen Anwesen Zellhof und das Bauernhofmuseum Jexhof ans Netz angeschlossen werden könnten. Aufgrund ihrer Entfernung vom Ort rentiert sich der Anschluss für die Unternehmen nicht, wenn sie die Kosten für die Tiefbauarbeiten alleine tragen müssen. Denkbar ist, dass die Gemeinde sich im Rahmen der Bayerischen Gigabitrichtlinie um eine Förderung bemüht.