Schüler proben für Auftritt in Circus-Manege

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Teilen

Programm-Direktorin und Sportlehrerin Kirsten Heithoff (r.) betreut das Training, das jeden Freitagnachmittag außerhalb der Unterrichtsstunden stattfindet. © mjk

Der Countdown läuft: Wenn nach den Ferien die Schule wieder beginnt, bleiben noch dreieinhalb Wochen, bis es im Klosterdorf St. Ottilien „Manege frei“ heißt. Alle Vormittagsvorstellungen sind schon ausverkauft – und der Salbei-Tee für den Circus-Direktor ist besorgt.

St. Ottilien – Zum zehnten Mal findet dieses Jahr der Circus St. Ottilien statt. Und eine Nummer ist wieder dabei: „Die ,Superpuste‘ geht immer – seit wir vor 31 Jahren den ersten Circus veranstaltet haben“, stellt Mathe-Lehrer Martin Metz fest. Die beliebte Nummer mit den Clowns und den Luftballons darf also nicht fehlen.

Ein bisschen Sicherheit durch eine so erprobte Nummer kann aber nicht schaden. Denn durch die pandemiebedingt lange anhaltende Unsicherheit, was machbar ist, könnte sich heuer das sonst übliche Verhältnis von 70 Prozent Planung zu 30 Prozent Improvisation in Richtung Improvisation verschieben. Erst an Ostern stand fest, in welcher Form die Schulveranstaltung stattfindet. „Normalerweise fangen wir schon zu Beginn des Schuljahres mit den konkreten Planungen an“, berichtet Oberstufen-Koordinator Metz, der mit Hochspannung seinem fünften Circus als hauptamtlicher Circus-Direktor entgegenfiebert.

Insgesamt gibt es 16 Vorstellungen

Insofern blieb heuer deutlich weniger Zeit für die Vorbereitungen, die nicht nur die meist unteren Klassen für das Training der Circus-Nummern, sondern vor allem die elften Klassen betreffen. Sie müssen traditionell im Rahmen eines benoteten Seminars konzeptionell-organisatorische Aufgaben wie Marketing und Werbung, Ver- und Entsorgungslogistik und den Kartenverkauf stemmen. Auch wenn die meisten Schüler am Rhabanus-Maurus-Gymnasium wegen des dreijährigen Rhythmus’ nur zwei Circus-Jahre erleben, wird das Spektakel von Mal zu Mal professioneller. Muss es auch, denn dafür sorgen schon die Behörden, die strenge Auflagen kontrollieren und durchsetzen.

„Im vergangenen Jahr haben die Schüler in einer Serienfertigung 30 neue Buden für den Jahrmarkt gebaut“, erklärt Metz. „Zehn davon haben aus lebensmittelhygienischen Gründen einen Warmwasseranschluss, der wiederum eine zusätzliche Stromleitung erfordert.“ Aber der Cheforganisator muss auch an ganz profane Dinge denken: „Mit Salbei-Tee kann ich den Zeitpunkt verzögern, ab dem ich meine Stimme verliere“, so Metz, der alle 16 Vorstellungen moderiert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Jeden Freitagnachmittag herrscht in der Turnhalle Hochbetrieb. Bungee-Springer überschlagen sich, um die Metallstäbe des Cube winden sich Mädchen in luftiger Höhe und Akrobaten werfen ihre Mitschülerinnen in die Luft. Das Training im Rahmen der Sportstunden reicht nicht mehr aus, deswegen üben die Schüler in der schulfreien Zeit – und alle sind da. Dazwischen die Sportlehrer, die Hilfestellung und Tipps für die Choreografie geben.

Rund 50 Nummern haben die Schüler auf Lager, für jede Vorstellung werden je nach Publikum 20 bis 25 Nummern ausgewählt. „Vormittags, wenn viele Schulen und Kindergärten kommen, gibt es viele musische und lustige Nummern, nachmittags wird es auch mal lasziver und lauter“, berichtet Sportlehrerin Kirsten Heithoff, die zum dritten Mal als Programmdirektorin fungiert.

Erzabt steuert zum Programm etwas bei

Für die Musik sorgt die Circus-Band, eine aus dem Schülerblasorchester rekrutierte 25-Mann-Combo. „Wir spielen fetzige Gaudimusik, die Stimmung ins Zelt bringt, nehmen aber auch die Musikwünsche der jeweiligen Artisten an“, sagt der Abiturient und Dirigent Simon Lechner.

Nur eines ist allen noch ein Rätsel: Wie schaut der obligatorische Beitrag der Mönche aus? „Steht noch nicht fest“, antwortet der Tagesheim-Leiter Pater Vianney Meister lakonisch. Dass Erzabt Wolfgang Öxler etwas beisteuern wird, gilt jedoch als sicher.

Kartenvorverkauf

Vom 15. bis 24. Juli gibt es (fast) täglich zwei Circus-Vorstellungen. Programm und Tickets ab sofort im Internet auf circus.ottilien.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.