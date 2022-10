Schülerblasorchester lässt sich in New York feiern

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Eines von vielen Gruppenfotos machten die Schüler aus St. Ottilien vor dem Bankett-Konzert am Vorabend der berühmten Steuben-Parade. Mit ihren enzianblauen Jacken fielen die Jugendlichen in der Stadt auf – auch in der Metro. © mm

Ekstatisch kreischende Teenies, gerührte Polizisten, salbungsvolle Lobesworte des Erzbischofs und ein cooler Metro-Schaffner – bei der diesjährigen Konzertreise des Schülerblasorchesters St. Ottilien (SBO) nach New York war alles dabei.

St. Ottilien/New York – Nach Rückkehr meinen die 75 Musiker – wie schon vor vier Jahren – auch diesmal, dass die Reise nicht mehr steigerungsfähig ist.

Anlass der Reise war erneut die Teilnahme an der Steuben-Parade. Zu Ehren des preußischen Offiziers Friedrich Wilhelm von Steuben, der zuletzt als US-amerikanischer General im Unabhängigkeitskrieg kämpfte, veranstaltet eine deutsch-amerikanische Gesellschaft jährlich eine Parade. Zu dem kilometerlangen Marsch entlang der berühmten 5th Avenue sind auch Orchester eingeladen. So auch das SBO, das diesmal mit der New-York-City-Police- Band die Parade anführen durfte.

„Schon das Warm-up, bevor sich der Zug in Bewegung setzte, war genial. Da haben wir mit den Polizisten den Marsch ,Gruß aus Ulm‘ gespielt“, berichtet Hanni Weiß aus Grafrath begeistert. Richtig staatstragend wurde es dann, als die oberbayerischen Musiker den roten Teppich vor der Ehrentribüne erreichten und das SBO die beiden Nationalhymnen intonierte. „Es waren Gänsehaut-Momente, als die Amerikaner zu unseren Klängen den ,Star-Spangled Banner‘ mit der Hand an der Brust mitgesungen haben“, erzählt sie.

Zuvor hatte das SBO die von Erzbischof Timothy Kardinal Dolan zelebrierte Festmesse in der St. Patrick’s Cathedral begleitet. Der fand anerkennende Worte für die jungen Klosterschüler, für die religiöse Lieder genauso zum festen Repertoire gehören wie Marschmusik.

Ein anderes Konzert des SBO, nämlich das in der Cathedral High School, wurde zu einer von den Blech- und Holzbläsern begleiteten Party, bei der nicht nur das junge Publikum und Musiker tanzten, sondern auch Dirigent Hans-Günter Schwanzer mit einer Lehrerin. Besonders gefragt waren bei den US-Schülerinnen der reinen Mädchenschule die Telefonnummern der Burschen. Weil ihnen Handys in der Schule verboten sind, machten sie mit Laptop und Tablets Selfies – und schmierten sich die Nummern der Buben auf die Hand.

Noch spontaner verlief das obligatorische Flashmob-Konzert auf dem New Yorker Times Square. Was konnte angesichts des wohl verkehrsreichsten Platzes in ganz New York passender sein als die Textpassage aus dem Lied „Downtown“: „just listen to the music of the traffic in the city“ (hör die Musik des Verkehrs in der Stadt) – gegen den das SBO erfolgreich anspielte.

Wie schon vor vier Jahren war das Publikum begeistert – ganz anders als die Cops der Metropolitan Police, die aber nicht Party-Sprenger sein wollten und deswegen das verbotene, weil nicht genehmigte Treiben mit maximaler Distanz nur skeptisch beobachteten.

Ein Novum war diesmal ein gänzlich ungeplantes „Konzert“: Weil die Musiker nach der Parade auf dem Weg zurück ins Hotel logischerweise keine Instrumentenkoffer dabei hatten, fielen sie – noch dazu in ihren enzianblauen Uniformen – in der Metro dem Schaffner auf. Der animierte sie zu einer Musikeinlage im Zug – nicht ohne das „Schulorchestra Ottili“ vorher per Lautsprecherdurchsage angekündigt zu haben.

„Die ganze Woche war für mich ein einziges Highlight“, resümiert SBO-Dirigent Hans-Günter Schwanzer, „schade, dass es jetzt wieder vier Jahre dauert bis zur nächsten Reise nach New York.“

