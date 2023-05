Die Schußmann Kranservice GmbH – In 15 Jahren zur erfolgreichen Kranfirma

Teilen

Das Firmengelände der Firma Schußmann aus der Luft. Rechterhand soll das Gelände noch erweitert werden – wenn die bürokratischen Hürden genommen wurden. © Schußmann

Die Schußmann Kranservice GmbH vermietet Krane. Ihr Leistungsspektrum umfasst den Verleih und die Bedienung von Kranen sowie damit verbundene Dienstleistungen.

Ob für die Neudeckung eines Daches, das Verladen großer Bauteile oder zur Brauchtumspflege beim Maibaum-Aufstellen: Krane sind ein zentraler Bestandteil des Landschaftsbildes und des Baugewerbes. Ein breites Spektrum an Maschinen, größtmögliche Sicherheit sowie gut gewartete Maschinen sind unabdingbar in diesem Feld. Und genau dies hat sich die Schußmann Kranservice GmbH auf die Fahnen geschrieben – und ist damit sehr erfolgreich: wurde zuletzt erst ein neues Bürogebäude mit anschließender Halle, Werkstatt, Waschhalle und Schulungszentrum gebaut, so ist bereits eine Erweiterung der Fläche in Planung.

Mehr Informationen

Schußmann Kranservice GmbH ist wichtiger regionaler Arbeitgeber

Seit ihrer Gründung hat sich die Schußmann Kranservice GmbH zu einem wichtigen regionalen Arbeitgeber entwickelt. Angefangen in kleinen Privaträumen in Nassenhausen, ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und hat mittlerweile seinen neuen Firmensitz vor den Toren Mammendorfs. Nach und nach erweiterte das Unternehmen sein Angebot und seine Dienstleistungen und wuchs stetig. Die jüngste Entwicklung ist der Bau der neuen Halle; aber das soll noch nicht das Ende der Expansion sein. Das Unternehmen plant weitere Erweiterungen, um die Lagerfläche zu vergrößern, damit mehr Teile und Maschinen vor Ort gelagert werden können und somit weniger Transportkosten anfallen. Auch die Zahl der Mitarbeiter soll erhöht werden, wenn die Auftragslage und der leider herrschende Fachkräftemangel dies zulassen.

Schußmann Kranservice GmbH: Große Auswahl, guter Service

Derzeit verfügt das Unternehmen über 240 Krane, die für private und gewerbliche Kunden sowie für öffentliche Baumaßnahmen bei Projekten jeder Größenordnung eingesetzt werden können. Die Auslastung der Krane liegt bei rund 80 bis 85 Prozent pro Jahr, was auf eine kontinuierliche Nutzung hinweist und für einen guten Service und eine gute Wartung der Krane spricht. Allein über 800 Beratungen führen die Mitarbeiter jedes Jahr durch – eine stattliche Zahl. Die große Anzahl an Maschinen, die es der Firma ermöglicht, Aufträge aller Art und aus einer Hand zu bedienen, wird im nächsten Umfeld gelagert – so sind kurze, klimaschonende Wege garantiert, im Besonderen durch die anstehende Erweiterung. Alle Maschinen sind dabei auf dem neuesten Stand der Technik, hochmodern und umwelt- sowie klimafreundlich.

Impressionen aus der Schußmann Kranservice GmbH Fotostrecke ansehen

Die kleineren Krane werden hauptsächlich im regionalen Bereich vorwiegend in Südbayern eingesetzt, während die Großgeräte mit Traglasten bis zu 40 Tonnen überregional zum Einsatz kommen. So wirkten Maschinen der Schußmann Kranservice GmbH etwa bei der zweiten Stammstrecke der S-Bahn München mit. Auch Bayernweit wie etwa in Weilheim oder Regensburg und über die Landesgrenzen bis in den hohen Norden Deutschlands können die Maschinen in Anspruch genommen werden. Dabei reicht die Palette von Minikranen und Kran-LKWs über Oben- und Untendreher bis hin zu Mobilkranen – für jeden Einsatz kann der passende Kran ausgesucht werden.

Schußmann Kranservice GmbH setzt auf Qualität und Kundenzufriedenheit mit Liebherr-Baukranen

Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein umfangreiches Serviceangebot für jeden Kunden mit Auslieferungen, 24-Stunden-Reparaturservice, Kundendienst, Kauf- und Mietberatung sowie Aus- und Weiterbildung. Das Credo: Die Maschinen sollen zur vollsten Zufriedenheit der Kunden laufen und stets gewartet werden. Dass sich diese Philosophie auszahlt, zeigt sich auch in der aktuellen Wirtschaftslage: Trotz des Einbruchs der Bauwirtschaft um sechs Prozent ist die Auftragslage bei der Schußmann Kranservice GmbH sehr gut und das Unternehmen blickt positiv in die Zukunft.

Gerade bei der Beratung beim Kauf eines Baukrans legt Schußmann großen Wert auf einen Qualitätshersteller. „Wir sind von der Firma Liebherr absolut überzeugt: beste europäische Technik, kurze Wege bei einem Problem und direkte Ansprechpartner vor Ort“, so der Firmengründer. Auch die Firma selbst führt ausschließlich Krane der Firma Liebherr und schwört auf deren breites Angebot für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten.

Diese Krane hat die Firma Schußmann für Sie im Angebot: Autokrane von 50 bis 450 Tonnen Traglast Untendreher von 30 bis 120 Metertonnen (mt) Obenderher von 30mt bis 630mt Minikrane für Industrie und Einsätze im Innenbereich mit umweltfreundlichen elektrischen Antrieben.

Schußmann Kranservice GmbH: Regionaler Arbeitgeber mit internationaler Ausrichtung und vielfältigen Karrieremöglichkeiten“

Als regionaler Arbeitgeber beschäftigt die Firma natürlich viele Mitarbeiter aus der Region. Darüber hinaus hat das Unternehmen auch überregionale Mitarbeiter aus dem In- und Ausland eingestellt. Derzeit beschäftigt Michael Schußmann rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; eine Erweiterung ist aber nicht ausgeschlossen, wenn es der Markt und die Auftragslage zulassen. Derzeit werden weiter Mitarbeiter gesucht: LandmaschinenmechanikerInnen, LKW-FahrerInnen, BauarbeiterInnen, MitarbeiterInnen im Vertriebsinnendienst sowie QuereinsteigerInnen finden ein familiäres, forderndes und abwechslungsreiches Beschäftigungsumfeld. Alle Informationen über die Firma sowie über Kontaktmöglichkeiten finden Sie online auf www.schussmann-kranservice.de.

Direkte Kundenkontakte wichtiger als online

Das digitale Zeitalter hat auch vor Schußmanns Firma nicht Halt gemacht. Accounts bei Instagram, Facebook, YouTube und Xing sind eine Selbstverständlichkeit, genauso wie die Firmenhomepage und die 4,8-Sterne-Googlebewertung für die gute Arbeit. Dennoch: Aufträge werden auch im Zeitalter von Social Media vor allem durch Mundpropaganda und eine gute Außenwirkung gewonnen. Daher legt das Unternehmen großen Wert auf sein Erscheinen in der Öffentlichkeit und ist stets bemüht, besten Service zu leisten, den Markt zu bedienen und alles vorrätig zu haben, was benötigt werden könnte.

Kompetente Ausbildungen und Schulungen für Kranführer und Baumaschinenbediener

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Schußmann Kranservice GmbH ist das Schulungs- und Bildungszentrum Süd GmbH (SBZ), das Ausbildungen zum Turmdrehkranführer, zum Bediener von Erdbaumaschinen sowie zum Fachpersonal für Begleitfahrzeuge anbietet. Weiter- und Fortbildungen für Lkw-Fahrer, Kurse zur Ladungssicherung sowie zur Arbeitssicherheit werden ebenfalls angeboten. Darüber hinaus können die Räumlichkeiten des SBZ für Schulungen mit bis zu 60 Personen angemietet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite www.sbz-bayern.de.

Neue Geschäftsführung der Schußmann Kranservice GmbH

Für die Zukunft steht ein großer Wechsel ins Haus: Josef Reindl übernimmt die Geschäftsführung von Michael Schußmann, um das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Mit einem breiten Angebot an Kranen, Dienstleistungen und Schulungen sowie einem hohen Qualitätsanspruch an die eigene Arbeit steht der erfolgreichen Zukunft der Firma Schußmann Kranservice GmbH nichts im Wege.

Kontakt

Schußmann Kranservice GmbH

Nassenhausener Str. 3

D-82291 Mammendorf

Büro: +49 (0) 8145 – 999 81 0

Fax: +49 (0) 8145 – 999 81 29

E-Mail: info@schussmann-kranservice.de