„Es tut uns im Herzen weh“: Puls Open Air in Kaltenberg wird abgebrochen

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Eindruck von einem früheren Festival © Peter Weber

Das Puls Open Air Festival in Kaltenberg wird abgebrochen. Es fehlen Sicherheitskräfte.

Kaltenberg - „Abbruch: Das Festival kann nicht fortgeführt werden“, berichten die Veranstalter unter anderem auf ihrer Facebook-Seite. „Das weitere Programm wird nicht wie geplant stattfinden“, heißt es weiter.

Die Besucher werden gebeten, in Ruhe den Heimweg an zu treten, beziehungsweise nicht mehr an zu reisen. „Wir bitten euch um Unterstützung und eure Abreise bis spätestens 16 Uhr“, so die Veranstalter.

Puls Open Air Festival in Kaltenberg abgebrochen: Dringende Empfehlung von Sicherheitsbehörde

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Durch den kurzfristigen Ausfall einer erheblichen Anzahl an Ordnungskräften für die weiteren Festivaltage sei die Sicherheit des Konzertbetriebs nicht weiter zu gewährleisten. Auf dringende Empfehlung der Sicherheitsbehörden müsse das Festival abgebrochen werden. „Der vom Veranstalter Amont Gastro GmbH beauftragte Ordnungsdienst ist nicht in der Lage, die vereinbarte Anzahl an Ordnungskräften zu stellen“, heißt es von den Veranstaltern.

„Kurz gesagt: Würde das Konzertgelände unter diesen Umständen geöffnet, kann eure Sicherheit nicht gewährleistet werden.“

Wichtig: Die einzelnen Ordnungskräfte trügen keinerlei Schuld!

Für den Campingplatz sei ausreichend Ordnungspersonal da, das die Besucher zu den Shuttles und Autos/ Ausgängen leitet.

„Es tut uns im Herzen weh! Wir wissen, ihr habt viele Fragen! Wir arbeiten daran, euch schnellstmöglich Antworten liefern zu können“, heißt es weiter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.