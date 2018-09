Sie sorgen für Sicherheit auf dem Schulweg

Sie stehen wieder morgens und mittags am Straßenrand und sorgen für Sicherheit auf dem Schulweg. Doch nicht überall gibt es genug Schulweghelfer.

Landkreis – Mit leuchtender Warnjacke und Verkehrskelle ausgestattet macht sich Erika Denk auf den Weg. Sie ist keine Polizistin, aber seit inzwischen 27 Jahren Schulweghelferin. Ihr Einsatzort ist die Ecke Martin-Luther- und Ettenhoferstraße in Fürstenfeldbruck. Angefangen hat sie wegen ihrer eigenen Kinder. Geblieben ist sie, weil es sie jung hält. Nun werden sie und viele ihrer ehrenamtlichen Kollegen in den Städten und Gemeinden wieder darauf achten, dass den Kindern auf ihrem Schulweg nichts passiert.

Die 71-jährige Bruckerin ist eher zufällig zu ihrem Ehrenamt gekommen. Sie war damals im Elternbeirat und beriet sich mit der ehemaligen Bürgermeisterin Eva-Maria Schumacher über eine Querungshilfe an der Buchenauer Straße. „Frau Schumacher sagte zu mir: ,Bis das durch den Stadtrat geht, vergeht bestimmt ein halbes Jahr. Wollen Sie nicht in der Zeit als Schulweghelferin dort arbeiten?’“, erzählt Erika Denk. Seit dem steht sie, wenn Unterricht ist, bei jedem Wetter morgens und mittags an der Straße. „Ich habe schon bei Schneeballschlachten mitgemacht und ein Busfahrer hat mir mal Platzerl geschenkt. Man bekommt so viel zurück“, schwärmt die 71-Jährige.

Nicht in allen Kommunen gibt es genug Freiwillige

Aber so gut wie in der Kreisstadt mit 17 oder in Olching mit sage und schreibe 75 Schulweghelfern läuft es nicht in allen Kommunen. In Germering sind es im Augenblick nur neun, in der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf acht Schülerlotsen. Kurt Schweiger – selbst auf den Straßen in Mammendorf im Einsatz – sieht häufig das Problem in der Organisation. „Bei uns gibt es keinen Koordinator, keinen Austausch unter den Helfern.“ Jeder suche sich den Ort, an dem er steht, selbst aus und auch, wann er unterwegs sei. „So kommt’s, dass die Kinder mittags alleine nach Hause gehen müssen.“ Der 71-Jährige, der erst vergangenes Jahr auf Wunsch seiner Enkelkinder mit dem Schulwegdienst angefangen hatte – war selbst lange Jahre Gemeinderatsmitglied. „Ich würde mir wünschen, dass von der Gemeinde mehr Unterstützung kommt. Ich habe mich so viele Jahre für Mammendorf engagiert, da kann ich das nicht auch noch machen.“

„Aber ich will mich nicht nur beschweren“, sagt Schweiger schmunzelnd. Für ihn ist das Feedback der Kinder jede Mühe wert. „Wenn sie ,Danke’ und ,Guten Morgen’ sagen und dabei grinsen, freut mich das immer wieder.“ Auch die Eltern würden Vertrauen zu den Schülerlotsen aufbauen. „Das spürt man erst, wenn man’s selber mal gemacht hat“, schwärmt der Rentner. Allerdings haben die Schülerlotsen mit den Eltern nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Die sogenannten Eltern-Taxis nehmen immer mehr zu. „Die Kinder brauchen den Schulweg, um selbstständig zu werden und sich mit ihren Freunden auszutauschen“, sagt Erika Denk. Und Kurt Schweiger moniert den Egoismus vieler Eltern: „Die liefern ihr Kind ab und dann interessiert sie nichts mehr. Dann fahren die auch mit Handy am Ohr zu schnell durch die 30-Zone.“ Beide Helfer würden sich freuen, wenn sich noch mehr Freiwillige für den Schulwegdienst melden würden. „Es gibt zwar eine Aufwandsentschädigung, aber um die geht es mir gar nicht“, sagt Schweiger. Und für Denk sind Sätze wie „Ich freu mich immer, wenn sie da sind. Ich hab sie so gerne, weil sie trotz ihres Alters so tough sind“ der Lohn für das frühe Aufstehen und das teilweise schlechte Wetter.

So läuft es in den verschiedenen Orten

Schulweghelfer sind ehrenamtlich tätig und erhalten je nach Gemeinde für ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung. In Mammendorf gibt es pro Stunde 5,11 Euro, in Olching sind es 3 Euro pro Einsatz, in Fürstenfeldbruck 300 Euro im Monat und in Germering sind es derzeit 220 Euro pro Monat, man berät in der Verwaltung gerade, ob der Betrag erhöht wird.

Die meisten Kommunen suchen für das beginnende Schuljahr noch Schülerlotsen. Wer Interesse hat, kann sich in der jeweiligen Verwaltung melden und bekommt dann eine kurze Einweisung von der Polizei. Damit ist man offiziell dazu berechtigt, in den laufenden Verkehr einzugreifen. Im Augenblick sind in ganz Germering nur neun Schulweghelfer im Einsatz. In Mammendorf ist es mit acht Helfern auch nicht viel besser. Fürstenfeldbruck hat 17 Schülerlotsen und in der Stadt Olching gibt es sogar 75 Ehrenamtliche. Man kann sich aber auch dort noch als Schulweghelfer melden.

Die Arbeitszeiten sind in den meisten Kommunen gleich. Ab 7 Uhr in der Früh bis zum Schulanfang um 8 Uhr stehen die Helfer in Mammendorf auf der Straße. In Germering geht es eine Viertelstunde später los und in Olching ist der Start um 7.30 Uhr. Dann gibt es üblicherweise noch drei Mittagsschichten, die in der Regel eine halbe Stunde dauern, jeweils immer zum Schulstundenschluss um 11, 12 und 13 Uhr.