Das sind die größten Baustellen

Die Baubranche boomt. In vielen Kommunen im Landkreis prägen große Baugruben das Ortsbild. Doch die vollen Auftragsbücher bei den Baufirmen bergen auch ihre Tücken. Nicht überall läuft alles immer rund.

Landkreis –In Mammendorf wird das Rathaus erweitert. Das ehemalige Klostergebäude direkt neben dem bestehenden Rathaus an der B 2 ist bereits abgerissen. Ende 2019 soll der Erweiterungsbau stehen. „Bis jetzt liegen wir im Zeitplan“, sagt Josef Wecker vom technischen Bauamt der Gemeinde. Ob das so bleibt, muss sich erst noch zeigen.

An einer anderen Baustelle in Mammendorf – der neuen Sporthalle – haben die vollen Auftragsbücher der Firmen bereits voll durchgeschlagen. „Da hatten wir etliche Ausschreibungen, für die keine Angebote eingegangen sind“, sagt Wecker vom Bauamt. Außerdem könnten die Firmen angesichts der Nachfrage oftmals Fantasiepreise aufrufen. „Da hatten wir bislang aber Glück.“ Man liege einigermaßen im Kostenrahmen.

Dieses Glück hatte die Gemeinde Gröbenzell beim Bau ihres neuen Rathauses nicht. Dort gab es nur ein Angebot für die Rohbauarbeiten. Und das war mit 5,3 Millionenen Euro doppelt so hoch, wie der Ausgabenplan. Zuletzt rechnete Bürgermeister Martin Schäfer mit einer Verzögerung von einem halben Jahr.

Weniger Probleme mit der Zeit als vielmehr mit dem Preis hat die Stadt Germering bei der Erweiterung und Generalsanierung der Wittelsbacher Schule. „Wir liegen im Zeitplan, aber es gibt Kostensteigerungen“, bestätigt Bauamtsleiter Jürgen Thum. Der Stadtrat musste im Mai zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, dass die Arbeiten voraussichtlich 1,3 Millionen Euro teurer werden als berechnet.

Überhaupt wird in Germering kräftig gebaut. Beim sogenannten Tor zu Germering – einem Haus mit 126 Wohnungen samt Tiefgarage und Kindertagesstätte am Stadteingang an der Landsberger Straße Richtung München – sind die Baumaschinen aktiv. Die Firma Concept-Bau strebt die Fertigstellung bis 2020 an. „Die Preise sind dabei gar nicht so das Problem“, sagt Planungs- und Marketingleiter Marco Ulivieri. „Man merkt die vollen Auftragsbücher und muss den Firmen schon ein wenig hinterher laufen.“

Ähnliche Erfahrung hat die Firma Ehret & Klein gemacht, die das Gebäude am Kleinen Stachus in Germering baut, in das die Firma Docuware einziehen wird. Die Firma hatte Glück. „Wir sind auf der Zielgeraden bei der Suche nach einem Generalunternehmer“, sagt Unternehmenssprecherin Anke Witzel. Sie geht davon aus, dass der geplante Fertigstellungstermin Ende 2019 eingehalten werden kann.

Schon einen großen Schritt weiter sind die Stadtwerke Fürstenfeldbruck, die bei ihrem Neubau im Brucker Westen bereits Richtfest feiern konnten. Für rund 17 Millionen Euro entsteht an der Cerveteristraße ein neuer Gebäudekomplex. In der Kreisstadt wird auch die Berufsschule an der Hans-Sachs-Straße bei laufendem Betrieb neu gebaut. Direkt gegenüber entsteht zudem ein neues Wohnhaus. Dazu kommt ein Großprojekt in der Buchenau, beim AEZ-Einkaufszentrum an der Industriestraße. Dort entstehen drei große Gebäude mit 150 Wohnungen und Gewerberäumen.

Mit ganz eigenen Problemen hat die Baustelle des künftigen Edeka-Marktes an der Ecke Allinger und Hauptstraße in Eichenau zu kämpfen. Erst gab es Anwohnerproteste wegen des befürchteten Verkehrszuwachses. Zuletzt monierten Nachbarn Schäden aufgrund der Arbeiten an ihren Häusern.

Stillstand herrscht derzeit auf der Baustelle an der Olchinger Hauptstraße gegenüber dem Restaurant Cantina. Ein Supermarkt und 20 Wohnungen will Investor Hans Rauscher dort bauen. Das zuvor dort stehende Autohaus ist abgerissen. Seitdem klafft dort eine große Grube. „Wir suchen einen Generalunternehmer, aber die sind sehr ausgelastet.“ Sobald einer gefunden ist, rechnet der Investor mit eineinhalb Jahren Bauzeit. Ein wenig drängt die Zeit, wie Rauscher sagt: „Wir haben bereits einen Vertrag mit einem Betreiber für den Supermarkt.“

