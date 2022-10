So regional produziert Coca-Cola

Regionalität und Nachhaltigkeit spielen eine immer wichtigere Rolle in der Produktion. © Kai Bublitz/Coca-Cola

Coca-Cola wird auf der ganzen Welt konsumiert. Hergestellt werden die Getränke aber weitgehend regional – an 14 Produktionsstandorten in Deutschland.

Das Zischen beim Öffnen einer Coca-Cola Flasche kennen Menschen auf der ganzen Welt. Hergestellt werden die Getränke aber fast immer regional – in Deutschland in 14 Produktionsbetrieben. Das macht Coca-Cola auch zu einem wichtigen regionalen Wirtschaftsfaktor, da oft auch Unternehmen und Dienstleister vor Ort beauftragt werden. Auch in Fürstenfeldbruck füllt Coca-Cola seit 1972 Getränke ab.

In den Regionen fest verankert

Nachhaltig: Weitgehend regionale Produktion, Investitionen in effiziente Anlagen und kurze Lieferwege © Coca-Cola

Coca-Cola beschäftigt in Deutschland insgesamt 6.500 Mitarbeitende, davon über 400 Mitarbeitende in Fürstenfeldbruck. Vor Ort sorgen die Mitarbeitenden dafür, dass die Getränke sicher abgefüllt, verpackt und transportiert werden. Und nicht nur das: Mittlerweile ist das jährliche Weihnachtsessen Tradition für Bedürftige. Seit 2020 unterstützt Coca-Cola dafür die Caritas mit Geldspenden. Bereits das vierte Jahr in Folge spendet Coca-Cola ebenfalls den „Baum des Jahres“ für den Landkreis – eine gemeinsame Aktion mit der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck. „Darüber hinaus bin ich besonders auf die Vielfalt an unserem Standort stolz. Hier arbeiten Menschen aus 19 verschiedenen Nationen”, sagt Patricia Irion, die erste weibliche Betriebsleiterin in Fürstenfeldbruck und ganz Deutschland.

Engagiert für mehr Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit durch Investitionen in moderne Produktionsanlagen und den Einsatz von recycelten Materialien für Verpackungen © Coca-Cola

Es gehört zum Selbstverständnis des Unternehmens, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Bis zum Jahr 2040 will Coca-Cola in Europa klimaneutral sein – entlang der gesamten Wertschöpfungskette. In den vergangenen zwei Jahren wurden die Emissionen in Deutschland um 8 Prozent reduziert, seit 2010 sogar um 42 Prozent. Das gelingt beispielsweise durch die Verwendung von grünem Strom in den Betrieben, durch die Umstellung der Dienstwagen auf Elektrofahrzeuge, durch Investitionen in moderne Produktionsanlagen und den Einsatz von recycelten Materialien für Verpackungen. Auch in Fürstenfeldbruck wird besonderes Augenmerk auf Ressourcenschonung gelegt. So besitzt das Brucker Werk zum Beispiel bereits seit 2018 eine rein elektrisch betriebene Stapler-Flotte. Der Standort hat für die Batterien seiner 22 E-Stapler ein geschlossenes System in einer eigenen Halle aufgebaut.

Bis zum Jahr 2040 will Coca-Cola in Europa klimaneutral sein.

Kurze Wege beim Transport der Getränke

Mit Getränketransporten per Bahn auf Langstrecken spart Coca-Cola derzeit 1.000 Tonnen CO2 im Jahr. © Oliver Lang/Coca-Cola

Bei der Auslieferung der Getränke gilt wie auch bei der Produktion das Prinzip „regional“. Im Durchschnitt legen die Getränke rund 250 Kilometer bis zu den Kunden zurück. Eine Coca-Cola, Fanta oder Sprite in einem Supermarkt in München wurde beispielsweise im lediglich 30 Kilometer entfernten Fürstenfeldbruck abgefüllt. Die Coke in der kleinen Glasflasche in einem Restaurant am Starnberger See kommt ziemlich sicher ebenfalls aus dem Betrieb etwa 25 Minuten entfernt. Wenn nicht regional produziert werden kann, setzt Coca-Cola auf die Bahn. So sind beispielsweise die Mineralwässer ViO und Apollinaris, die an den Quellorten in Lüneburg und Bad Neuenahr abgefüllt werden, auch auf der Schiene unterwegs.

Mehr recyceltes Material bei Verpackungen

Saftschorlen: Vom Feld und Strauch in die Flasche: Die Säfte für die ViO Direktsaftschorlen werden aus heimischem Obst gewonnen. Den Rhabarber, die Johannisbeeren und die Äpfel bauen Landwirte in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz an. Abgefüllt werden die Schorlen zum Beispiel am Standort in Lüneburg. © Coca-Cola

Auch die Getränkeverpackungen werden so nachhaltig wie möglich gestaltet. Flaschen und Dosen wurden kontinuierlich leichter gemacht und können so mit weniger Material hergestellt werden. Bei den PET-Einwegpfandflaschen wird zunehmend recyceltes Material (rPET) eingesetzt: Alle Flaschenkörper bis zu einer Größe von 0,5 Litern bestehen vollständig aus rPET. Mit der Umstellung auf rPET konnten im Jahr 2021 insgesamt rund 48.000 Tonnen CO2 eingespart werden.

