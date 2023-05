Feuerwehr feiert Jubiläum - Ministerpräsident ist dabei

Von: Hans Kürzl

Ministerpräsident Markus Söder beim Jubiläums-Festzug mit Landrat Thomas Karmasin (r.) und Landtagsabgeordnetem Benjamin Miskowitsch. © Weber

Seit 100 Jahren besteht die Freiwillige Feuerwehr von Puchheim-Bahnhof. Vier Tage lang hat sie ihr großes Jubiläum gefeiert: mit Kaberett, Konzert, Aktionstag und dem Bayerischen Ministerpräsidenten.

Puchheim – Das Wort kam aus dem berufenen Mund des Bayerischen Ministerpräsidenten. Ein tolles Motto habe sich die Puchheimer Feuerwehr ausgesucht. „Cool genug für ein heißes Hobby“, heißt es dort auf der Homepage. Für Markus Söder der perfekte Schwenk zum Ehrenamt und was die Feuerwehr in dieser Beziehung leistet. „Keiner von Euch fragt, Ihr seid immer zur Stelle.“ Das rechtfertige auch finanzielle Unterstützung – und die politische. Söder ging kurz auf die Silvestervorgänge in Berlin ein, wo Einsatzkräfte angegriffen wurden. „Dafür, dass Ihr uns schützt, müssen wir Euch genauso schützen.“

Söder: Ihr habt einen gut aussehenden Landrat

Ansonsten blieb der Ministerpräsident eher im Bierzeltmodus. In seine knapp 15-minütige Rede streute Söder immer wieder ein paar verbale Schmankerl ein. „Ihr habt nicht nur einen tollen, sondern auch einen gut aussehenden Landrat.“ Natürlich durfte auch ein Wink auf die bayerische Esskultur nicht fehlen. „Ein Leben ohne Bratwürste ist möglich, aber nicht sinnvoll.“ Lacher und Beifall waren Söder sicher.

Vor seiner Rede hatte er ebenfalls am Festzug teilgenommen. Und vor dem Festzelt reihte er sich in das Spalier der wartenden Gäste ein, die den Einzug vieler Wehren aus dem Landkreis und der Region begleiteten. Eingeschlossen waren zahllose Selfies – die Gelegenheit, ein Foto mit dem Ministerpräsidenten und so eine Erinnerung an das Feuerwehrjubiläum zu bekommen, wurde jedenfalls reichlich genutzt.

Das Festzelt war bei der Rede von Ministerpräsident Markus Söder sehr gut gefüllt – vor allem natürlich mit Vertretern der Feuerwehren. © Weber

Auch die Freiwillige Feuerwehr Puchheim-Bahnhof selbst nutzte die Chance, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Insbesondere der Aktionstag kam gut bei den Besuchern an. Laut Organisationsleiter Marco Arnold waren es über den Samstag verteilt gut 2000 Menschen, die sich von den verschiedenen Aktionen begeistern ließen. „Die Modenschau und die Übungen der Hundestaffel waren schon ein Renner“, nannte Arnold Beispiele. Ebenso gefragt seien Kinderprogramm gewesen „und alles, wo sich etwas gerührt hat“, wie es der Organisator der Feuerwehr von Puchheim-Bahnhof formulierte.

Er sprach ebenso von einem guten Besuch beim Kabarettabend mit Christian Springer am Donnerstag, beim Konzert mit „Austro Project“ am Freitag und dem Partyabend am Samstag. Den Sonntag hatte ein Fest-Gottesdienst eröffnet. Landrat Thomas Karmasin betonte dort, „dass die Feuerwehren aus dem Ortsgeschehen nicht mehr wegzudenken sind.

Besondere Vorfälle gab es nach Auskunft von Organisationsleiter Arnold nicht. „Es ist an allen Tagen friedlich und sehr fröhlich gefeiert worden.“ Ebenso wenig sei übermäßig über den Durst getrunken worden. „Die Kameraden waren immer am nächsten Tag vor Ort, um anzupacken“, so Arnold. Alle hätten zum Gelingen des Jubiläums beigetragen.

