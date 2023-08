SPD-Vorsitzende Esken zu Besuch im neuen Altenheim

Von: Klaus Greif

Auf dem Weg ins Altenheim: Leiterin Monika Ueltzhoeffer (r.) erklärt Saskia Esken, dass die Außenanlagen des Hauses noch nicht komplett fertig gestellt sind. Vor allem der Zugang zum benachbarten Erikapark ist für Nicht-Bewohner nach wie vor geschlossen. Daniel Liebetruth (l.) hat Esken eingeladen. © Peter Weber

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hat das erste vor kurzem eröffnete Caritas-Altenheim Don Bosco besucht. Leiterin Monika Ueltzhoeffer und Doris Schneider (Caritas-Geschäftsführerin Altenheime) führten sie durchs Haus und erklärten das Konzept der Einrichtung.

Germering – Das Altenheim Don Bosco an der Parkstraße füllt sich seit Mai nach und nach mit Leben. Damals zogen die ersten Mieter in den Komplex des Betreuten Wohnens ein. Mittlerweile sind auch erste Bereiche der Wohngruppen in der Stationären Pflege belegt. Wie das Leben hier mittlerweile funktioniert und wie es aussehen wird, wenn das Haus voll belegt ist, davon machte sich die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken jetzt ein Bild. Vermittelt wurde der Besuch der Politikerin von SPD-Stadtrat und Landtagskandidat Daniel Liebetruth.

Heimleiterin Monika Ueltzhoeffer und Caritas-Geschäftsführerin Doris Schneider erläuterten bei einem Rundgang das Wohngruppenkonzept der Stationären Pflege, in dem seit kurzem auch die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Uta Titze-Stecher lebt (siehe Kasten). Sowohl Titze-Stecher als auch andere Bewohner, mit denen Esken sprach, hatten nur Lob für das Konzept der Caritas übrig. Sie fühle sich sehr wohl, meinte eine Bewohnerin, die von der SPD-Chefin beim Kaffeetrinken in einem der gemütlichen Aufenthaltsbereich der Wohngruppen angetroffen wurde.

Problemfall Pflegekräfte

Bei einer anschließenden Gesprächsrunde ging es vor allem um das Problem der fehlenden Pflegekräfte. Belmin Avtic – er leitet den Wohnbereich des Heims – erzählte, dass er aus Bosnien stamme und sich schon dort für den Pflegeberuf interessiert habe. Er habe dann seine Ausbildung in Deutschland gemacht. Er kenne viele Kollegen in Bosnien, die ebenfalls gerne nach Deutschland kommen würden. Aber die Anerkennung der bosnischen Abschlüsse werde immer schwieriger.

Saskia Esken war zuversichtlich, dass das vor kurzem beschlossene Fachkräfte-Einwanderungsgesetz hier etwas verändern kann. Wichtig sei aber auch eine Änderung der Kultur in den Ämtern: „Man kann viele Gesetze beschließen, sie müssen aber auch umgesetzt werden.“

Zum schlechten Image der Pflegeberufe, das Avtic ebenfalls beklagte, sagte Saskia Esken: „Es ist schon etwas passiert in der Wertschätzung der Pflegeberufe. Das reicht aber noch nicht.“ Wichtig sei ihrer Meinung nach aber auch, dass die Branche nicht immer schlecht über sich Rede. So könne man niemanden den Beruf schmackhaft machen.