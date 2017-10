Verfolgerduell, Stadtderby undVerlierertreffen

Die Rolle des Jägers kann eine durchaus angenehme sein. Man kann sich in Lauerposition bringen und im sportlichen Sinn auf Ausrutscher der Spitzenreiters warten. Allerdings gilt es, selbst wachsam zu bleiben und das Objekt der Begierde nicht aus den Augen zu verlieren.

So wird beim Kreisklassen-Duell

TSV Alling - TSV West

ermittelt, wer nun den besseren Jäger auf die Spitzenteams abgibt. Nicht ganz so hautnah an den Aufstiegsplätzen, aber dafür mit Derbycharakter versehen ist die innerstädtische Begegnung von

SV Puchheim-Ort - Ethnikos Puchheim

Nur der Gewinner der B-Klassen-Partie kann sich die realistischeren Chancen auf einen Verbleib im Aufstiegsrennen sichern.

Davon sind die Konkurrenten im Landkreis-Westen Welten entfernt. So werden die Aktiven bei der Partie

TSV Geltendorf II - SC Schöngeising II

nicht nur um den ersten Saisonsieg kämpfen. Es geht auch darum, wer das Abonnement auf den Abstiegsplatz für sich in Anspruch nehmen muss.

