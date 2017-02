Sportlerball: Superlative trotz Einschränkungen

1200 Karten gab’s für den legendären Sportlerball des FC Emmering. Die Stimmung in der frisch sanierten Amperhalle war so gut wie immer - trotz einiger Einschränkungen

Emmering - Die 1200 Eintrittskarten waren innerhalb von nur wenigen Stunden ausverkauft gewesen. So standen dann am Samstagabend auf einen Schlag an die 1000 Narren vor der frisch renovierten Amperhalle – und mussten erst einmal warten. Dieses Jahr waren die Einlasskontrollen strenger: Jeder wurde abgetastet, Spielzeugwaffen (auch die Keule des Neandertalers) und Deo-/Haarsprays mussten abgegeben werden.

+ Bitte abgeben: Edmund Oswald (l.) und Manfred Haberer mit abgenommenen Spielzeugwaffen und Deo-/Haarsprays. © Peter Weber

Auch drinnen war einiges anders: „Das verwendete Deko-Material musste schwer entflammbar sein – darauf wurde in diesem Jahr noch strikter geachtet“, erklärt Manfred Haberer, Vorsitzender des FCE-Fördervereins. Einfach etwas an die Wand kleben oder hintackern? Verboten!

Außerdem mussten alle Getränke in Kunststoffbechern serviert werden. Ein ungewohntes Gefühl, das bei den meisten Gästen aber mit zunehmendem Verzehr schnell verflog. Um den neuen Boden zu schonen, waren die Biergartengarnituren an den Füßen mit einem Schutz versehen worden. Immerhin: Die wahren Waffen einer Frau, gemeint sind natürlich die Stöckelschuhe, mussten vorher nicht „abgepolstert“ oder ausgezogen werden.

Durch die zusätzlichen Vorschriften haben die FC-Fußballer und -Mitglieder mehr als 600 Arbeitsstunden in die Vorbereitung investiert. Das hat sich gelohnt: „Es war eine tolle Party, wir sind sehr zufrieden“, resümiert Haberer.

Tim Grübl