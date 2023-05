Gewalt im früheren Kloster-Internat: Brutale Ohrfeigen am laufenden Band

St. Ottilien

Psychischer Druck, Gebrüll und regelmäßig brutale Ohrfeigen: Ein ehemaliger Schüler des Internats in St. Ottilien erhebt schwere Vorwürfe vor allem gegen einen Mönch, der in den frühen 80-er Jahren eine Internatsgruppe leitete. Die heutige Klosterführung in St. Ottilien räumt Teile der Vorwürfe ein.



St. Ottilien – Kirchenvertreter sehen sich immer häufiger dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs ausgesetzt. Ein ehemaliger Schüler des Internat in St. Ottilien schildert jetzt aber Gewaltexzesse ohne sexuellen Impetus in den frühen 80er Jahren im Kloster-Internat. Der Mitfünziger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck betont: Seine Schilderungen betreffen ausschließlich das Internat, das er über vier Jahre lang besuchte. Die Zeit danach, als er bis zum Abitur das Gymnasium in St. Ottilien besuchte, sei völlig in Ordnung gewesen, ja sogar „wunderbar“.



Der betreffende Bruder im Internat habe körperliche Züchtigung stark und regelmäßig betrieben, heißt es in den Schilderungen. „Seine Wahl fiel stets auf die Ohrfeige.“ Dabei habe es nicht um einen kleinen Klaps gehandelt. „Es waren in der Regel mindestens zwei bis drei Ohrfeigen, die mit großer Wucht ausgeführt wurden, sodass stets Fingerabdrücke im Gesicht zurück blieben und unsere Köpfe immer zur Seite schleuderten.“



27 Ohrfeigen wegen eines Comics

Ein Fall ist dem ehemaligen Schüler besonders in Erinnerung: Im Studiensaal der Internatsabteilung las sein Banknachbar ein Comic-Heft unterm Tisch. Der betreffende Bruder habe sich neben den Schüler gestellt und ganz harmlos nach dem Gegenstand gefragt. Sein Banknachbar habe völlig arglos reagiert und den Comic kindlich-freundlich hochgehalten. „Das nächste, was ich sah, war das durch die Wucht des Ohrfeigenaufschlags im Gesicht wegfliegende Comicheft. Ich zählte die verabreichten Ohrfeigen entsetzt mit. Es waren 27. 27 durchgezogene, von lautem Gebrüll begleitete Ohrfeigen ins Gesicht.“



Desweiteren schildert der ehemalige Internatsschüler gemeinschaftliche Strafen, falls ein Schüler etwas ausgefressen hatte, aber nicht verraten wurde. Und er erzählt von nächtlichen Tests, wenn Aufgaben fehlerhaft erledigt worden waren.



Flucht aus der Eskalation

Nach einer eskalierten Situation mit drei Ohrfeigen sei er weggerannt, erzählt der ehemalige Schüler. „In meiner Verzweiflung fiel mir nichts anderes ein, als zu den Telefonzelle nahe des Emminger Hofs zu laufen und meine Mutter anzurufen.“ Deren Beschwerde habe zur Folge gehabt, dass der betreffende Bruder ihm gegenüber nur noch selten gewalttätig geworden sei. Dafür sei der psychische Druck gewachsen. Eine Art Befreiung sei der Umzug zur siebten Klasse in eine andere Abteilung gewesen. Auch hier habe es Schläge gegeben. Aber nur selten und nicht „zwölf oder 20 Mal hintereinander“. Während der 8. Klasse habe er dann das Internat verlassen, dessen Leitung nie eingegriffen habe. „Ich wollte nicht länger diesem System unterworfen sein.“



Alle Fälle bearbeitet

Das Kloster St. Ottilien hat mittlerweile auf die Vorwürfe auch gegenüber dem Tagblatt reagiert. Erzabt Wolfgang Öxler und das Beraterteam hätten die Anschuldigungen sehr ernst genommen und hätten eine Untersuchung eingeleitet, heißt es. „Wenn ich von Leid erfahre, das insbesondere junge Menschen durch Ordensmitglieder erlitten haben, spüre ich Wut und Traurigkeit. Wir schauen und hören bei solchen Hinweisen genau hin und haben alle Fälle zu sexueller Gewalt oder Gewalt, die seit 2010 bekannt geworden sind, bearbeitet.“



Der beschuldigte Mönch, der seinerzeit Erzieher im Internat war, habe eingeräumt, einzelne Ohrfeigen ausgeteilt zu haben. Diese Tatsache bereue er heute. Bisher gebe es aber keine gleichlautenden Beschwerden oder Fälle. Dabei verweist das Kloster auf einen Fall von Gewalt in den 90er Jahren im Internat. In diesem Falle habe die Klosterleitung umgehend reagiert und den Internatserzieher sofort aus dem Arbeitsbereich genommen. Das Internat wurde 2016 geschlossen.



Dem Betroffenen ein Gespräch angeboten

In einer ersten Reaktion auf die Vorwürfe jetzt hatte ein Sprecher des Klosters die Geschichte des Mitfünfzigers übrigens noch als „interessanten Fall“ bezeichnet und ein „schönes Wochenende“ gewünscht. Erst später schaltete sich der Erzabt des Klosters ein.



Wie nun aber heute mit den Vorwürfen weiter umgehen? Der Erzabt und der Missbrauchsbeauftragte haben dem betroffenen Schüler von damals ein Gespräch angeboten. Er will auf das Angebot eingehen.

Alles soll zur Sprache kommen

Im Jahr 2010 wurden im Internat Missbrauchsfälle bekannt. Erzabt Wolfgang Öxler betont auch heute: „Wir sind daran interessiert, dass alles zur Sprache kommt, was vorgefallen ist. Ich kann nur ermutigen, auf mich zu zukommen.“ Seit dem Jahr 2010 sei jeder Fall, der an das Kloster herangetragen wurde, bearbeitet. Zwölf Fälle aus dem Bereich des sexuellen Missbrauchs konnten nachgewiesen werden. Im Jahr 1967 wurde ein Täter durch das Landgericht Kempten verurteilt. Sieben Fälle wurden an die Staatsanwaltschaft weitergegeben.



Wenn betroffene Personen keine Einschaltung der Staatsanwaltschaft wollten, sei das respektiert worden. „In einigen Fällen haben wir Therapiekosten übernommen, das entstandene Leid anerkannt und Entschuldigungen angeboten“, heißt es in einem Bericht aus dem Kloster.



Seit 2010 seien keine Hinweise mehr auf neue Tatbestände sexueller Übergriffe, die sich erhärtet hätten, bekannt geworden. Alle bekannten Täter sexuellen Missbrauchs seien entweder aus dem Kloster ausgetreten oder verstorben, erklärt Wolfgang Öxler. st