Hexen und Naturgewalten versammeln sich unter der Klosterkirche St. Ottilien

Von: Ulrike Osman

Hexen, Naturgewalten und sprechende Frühlingsblumen: Das Weihnachtsspiel „Ludus de Nato Infante Mirificus“ von Carl Orff ist eine etwas andere Weihnachtsgeschichte. Naturgewalten in Gestalt von Hexen sollen die Ankunft des Lichts in der Welt verhindern und versuchen alles, damit die „Frau“ das Kind nicht gebären kann. © tb

Unter der Klosterkirche St. Ottilien werden sich am Wochenende gruselige Hexen versammeln. Chor und Musiker führen das Weihnachtsspiel von Carl Orff auf.

St. Ottilien – Am kommenden Wochenende wird in St. Ottilien noch einmal die Weihnachtsgeschichte lebendig – ganz anders allerdings, als sie im Lukas-Evangelium zu lesen ist. In der Unterkirche (dem Untergeschoss der Klosterkirche) führen der Chor „ottiliAcappella“, Musiker der „DOrffwerkstatt Andechs“ und der Schauspieler Claus Obalski unter der Leitung von Barbara Kling das Weihnachtsspiel „Ludus de Nato Infante Mirificus“ von Carl Orff auf. Optisch, akustisch und atmosphärisch wird einiges geboten sein.

„Das Ganze ist ein Mysterienspiel, nicht die klassische Weihnachtsgeschichte um die Heilige Familie“, erklärt Chorleiterin Kling. Orff lässt Naturgewalten los in Gestalt von Hexen, die durch Wetterzauber die Ankunft des Lichts in der Welt verhindern wollen. „Sie versuchen alles, ‘die Frau’ – Marias Name wird nicht genannt – vom Weg abzubringen, damit das Kind nicht geboren wird“, erklärt Kling.

Für Orff habe sich das Weltgeschehen in der Natur widergespiegelt. Er baute sprechende Frühlingsblumen in das 1960 vollendete Werk ein und einen unsichtbaren Engelschor. Schon damals ließ er als fortschrittlicher Nutzer neuer technischer Möglichkeiten dessen anspruchsvollen Gesang vom Band einspielen. So wird es auch in St. Ottilien sein.

Alles andere ist live – der rhythmische Sprechgesang der Hexen, der von einem eigens zusammengestellten Kinderchor vorgetragene Gesang der schlafenden Blumen und der Dialog der Hirten, den Volksschauspieler Obalski spricht.

2019 wurde das Stück schon einmal in St. Ottilien aufgeführt. Dass man damals in der Unterkirche landete, war der Renovierung des eigentlichen Kirchenraums geschuldet, erwies sich jedoch als glückliche Fügung. „Das Gewölbe, die Säulen, das ganze Ambiente – die Unterkirche ist der ideale Ort für das Werk“, schwärmt Kling.

Ihre Begeisterung für das ungewöhnliche Weihnachtsspiel reicht lange zurück. Vor vielen Jahren stand die Grundschullehrerin und Musikpädagogin, die in ihrer Heimatgemeinde Hattenhofen schon mit 13 als Organistin und Chorleiterin tätig war, selbst als eine der Hexen auf der Bühne. Bei der Aufführung in Orffs Wahlheimat Dießen am Ammersee (Landkreis Landsberg) saß noch seine 2012 verstorbene Witwe Lieselotte im Publikum.

Dass das Mysterienspiel mit den gruselig kostümierten, zaubernden und wild schimpfenden Hexen durchaus heidnische Elemente enthält, sei in St. Ottilien „sehr tolerant“ aufgenommen worden, berichtet Barbara Kling. „Einer der Patres hat mir erzählt, dass er das Werk vor vielen Jahren sogar schon einmal im Schultheater aufgeführt hat.“ Außerdem behält auch bei Orff das Böse nicht die Oberhand. Die Ankunft des Lichts in der Welt kann aller Hexenzauber nicht verhindern. os

Die Aufführung von „Ludus de Nato Infante Mirificus – ein Weihnachtsspiel von Carl Orff“ ist am 14. und 15. Januar ab 16 Uhr in der Unterkirche von St. Ottilien zu sehen. Jeweils um 15.15 Uhr findet eine Werkeinführung statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

