Mönche nennen den neuen Glockenklang „Heavy Metal“

Segnung am Kirchturm

von Ulrike Osman schließen

Wenige Tage vor Weihnachten endet die staade Zeit in St. Ottilien. Nach monatelangem Schweigen läuten die Glocken in der Herz-Jesu-Kirche wieder, aufgehängt an einer neuen Holzkonstruktion in einem frisch sanierten Kirchturm. Und da sie Zuwachs bekommen haben, ist ihr Klang reicher als je zuvor.