Neben der Kloster-Sternwarte: 250 Kilo schwer - mit dem Riesen-Teleskop die ISS sehen

Von: Ulrike Osman

Machten mit ihrem Teleskop in St. Ottilien Station (v.l.) Paul Knecht, Eric Jacob, Markus Kohler und Jakob Iben. Mit dem Gerät konnten Interessierte die ISS bestaunen. © Ulrike Osman

Die Raumstation ISS im Flug beobachten – dazu hatten jüngst Hobby-Astronomen in St. Ottilien Gelegenheit. Neben der Kloster-Sternwarte wurde ein außergewöhnliches, von Jugendlichen entwickeltes, Riesen-Teleskop aufgebaut. Und das Wetter spielte auch mit.

St. Ottilien – RAMOTS, so der Name des imposanten, in einem Holzgehäuse steckenden Geräts, steht für „Realtime Automatic Moving Object Tracking System“. Man kann damit Flugkörper am Himmel verfolgen, um Foto- und Videoaufnahmen von ihnen zu machen. Erdacht und gebaut wurde es von der Jugendgruppe der Astronomischen Vereinigung Bodensee aus Friedrichshafen.

Vier Mitglieder der Teleskop-Teens-Truppe (TTT) waren in den vergangenen Wochen mit RAMOTS auf Deutschlandtour. „Man konnte sich um ihren Besuch bewerben“, erklärt Markus Höpfl, zweiter Vorsitzender des Vereins Sternwarte St. Ottilien. Als letzte Station der Reise erhielt das Klosterdorf den Zuschlag.

Teleskop ist durch Wette entstanden

Platziert wurde der Anhänger mit dem mobilen Teleskop zwischen dem klostereigenen Observatorium und dem Truthahn-Gehege, von dem aus aufgeregtes Gegacker die Betriebsamkeit rund um Fernrohr, Kabel und Bildschirme begleitete.

Das 250 Kilo schwere Spiegelteleskop mit 40 Zentimeter Durchmesser und 1800 Millimeter Brennweite ist das Resultat einer Wette aus dem Sommer 2020. Man habe mit den Vorstandsmitgliedern der Astronomischen Vereinigung Bodensee darum gewetteifert, wer das bessere Foto vom Überflug der Raumstation ISS schießen könne, erzählt TTT-Mitglied Paul Knecht.

Die Erwachsenen richteten ihr feststehendes Teleskop auf einen Stern am Nachthimmel, den die ISS passieren würde. Die Jugendlichen hingegen lösten an ihrem Fernrohr sämtliche Montierungsschrauben, um es frei bewegen zu können. Am Ende hatten sie ein – wenn auch unscharfes – Bild der ISS, während die Vorstandsmitglieder in die Röhre schauten. Sie hatten den falschen Stern anvisiert. „Danach war unser Ehrgeiz geweckt, noch bessere Bilder zu machen“, erinnert sich Paul Knecht.

Steuerung per Joystick und Mikrocomputer

Mit viel Engagement und innovativen Ideen bauten die Jugendlichen das RAMOTS-Teleskop. Als Geniestreich erwies sich die Idee, das Gerät per Mikrocomputer und Joystick zu steuern. Inzwischen ist bereits die dritte Version von RAMOTS im Einsatz. Bei der Weiterentwicklung halfen einige Preisgelder, denn das Projekt wurde schon mehrfach ausgezeichnet.

In St. Ottilien nutzten am Nachmittag vor allem Kinder und ihre Eltern die Gelegenheit, sich vor zwei großen Computerbildschirmen an den Joystick zu setzen und mit dem Teleskop den Himmel abzusuchen. Dass man damit – wie von den Erbauern versichert – auf einen Kilometer Entfernung eine Armbanduhr ablesen kann, ließ sich zwar nicht überprüfen. Dass ein winzig klein über St. Ottilien fliegendes Flugzeug mit dem Teleskop eingefangen werden konnte und in deutlicher Vergrößerung auf den Bildschirmen erschien, sorgte aber für Begeisterung.

Raumstation erscheint auf der Leinwand

Mit einbrechender Dunkelheit fanden sich rund 50 Besucher ein, um einen Vortrag über die Entstehung des Teleskops zu hören und es in Aktion zu erleben. Und tatsächlich war der Himmel klar, als um 22.49 Uhr die ISS über St. Ottilien dahinzog. Vom Computer auf eine große Leinwand übertragen, konnten alle Interessierten die Raumstation bestaunen – und die Leistung der Jugendgruppe bewundern, deren älteste Mitglieder gerade mal 20 Jahre sind. „Das Engagement der Jugendlichen hat mich beeindruckt“, sagt der Ottilianermönch Bruder Josef Götz, Vorsitzender des Vereins Sternwarte St. Ottilien. Paul Knecht, einer der vier Mitglieder von TTT, wird demnächst 19 und beginnt im Herbst ein Maschinenbaustudium. Die Arbeit an RAMOTS hat bei der Entscheidung für das Fach eine nicht unwesentliche Rolle gespielt, sagt er.

