Die Stadt Germering als Millionen-Erbin

Freude in der Kämmerei

Mehrere 100 Milliarden Euro werden in Deutschland jedes Jahr vererbt. In der Regel bleibt das Geld in der Familie. Findet sich kein Erbe, muss der Freistaat den Nachlass annehmen. Kommunen erben nur recht selten. Um so mehr freut man sich in der Germeringer Kämmerei über gleich zwei Erbschaften für die Stadt.