Straßenränder sind die Schwachstelle

Straße zwischen Hattenhofen und Loitershofen

Von Dieter Metzler

Die Straße zwischen Hattenhofen und Loitershofen muss dringend saniert werden. Vor allem die unbefestigten Ränder sind problematisch.

Hattenhofen – „Die Straße befindet sich in keinem guten Zustand mehr“, führte Bürgermeister Franz Robeller (Unabhängige Wählergemeinschaft Haspelmoor) im Gemeinderat aus. „Nur eine Spritzdecke, die rund 80000 Euro kosten würde, hilft uns auf die Jahre gesehen nicht weiter“, so der Rathauschef. Vor allem die unbefestigten Straßenränder würden durch den Verkehr schwer belastet werden. Sollte die Sanierung der Straße nicht in den nächsten ein bis zwei Jahren erfolgen, werde ein Neubau der Straße unvermeidbar, sagte Robeller. Die Kosten hierfür betragen nach Schätzung der Bauverwaltung rund eine Million Euro.

Das Bauamt schlug deshalb etwas anderes vor: Die Straßenränder sollen mittels einer Bankettbefestigung aus Beton beidseitig auf der gesamte Länge der Straße gesichert werden. Der nötige Platz dafür sei vorhanden, so dass kein Grundserwerb erforderlich sei. Das habe einer Prüfung im Vorfeld ergeben.

Peter Hillmayr (Wählergruppe Dorfgemeinschaft Hattenhofen) forderte für die Straße zusätzlich eine Tonnage-beschränkung. Auch bezweifelte er, ob man die Markierungsarbeiten in Höhe von 15 000 Euro unbedingt brauche für die Verbindungsstraße. Am Ende der kurzen Diskussion beschloss der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen.

Die Gesamtkosten für die Sanierung betragen rund 285 000 Euro. Bei der Art der Ausführung ist eine Mindesthaltbarkeit der Straße von mindestens zehn Jahren garantiert. Sollte danach wieder Handlungsbedarf bestehen, müsste man die Straße lediglich abfräsen, eine Tragdeckschicht aufbringen, und die Verkehrstauglichkeit ist voraussichtlich für weitere 20 Jahre gewährleistet.

Keine Diskussion gab es bei dem Vorschlag von Robeller, eine Straßenbeleuchtung vom Heckenweg zum Wiesenweg zu errichten. Rund 17 000 Euro kosten der Gemeinde die vier LED-Straßenleuchten. Da es sich hier um eine untergeordnete Straße handelt, die in der Regel nur von Fußgängern und Radfahrern benutzt wird, hat man Leuchten ausgewählt, die speziell den Anforderungen eines Gehweges entsprechen. Zudem hat man sich auf etwas schwächere Leuchtmittel geeinigt.