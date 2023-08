Streit in Arbeiterunterkunft eskaliert - Mann verletzt

Von: Eva Strauß

Teilen

Ein Streit in einer Arbeiterunterkunft in Gröbenzell ist in der Nacht auf Sonntag eskaliert. Dabei wurde ein Bewohner am Kopf verletzt. © Daniel Karmann/dpa

Ein Streit in einer Arbeiterunterkunft in Gröbenzell ist in der Nacht auf Sonntag eskaliert. Dabei wurde ein Bewohner am Kopf verletzt.

Gröbenzell - Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.25 Uhr in einer Arbeiterunterkunft in der Augsburger Straße in Gröbenzell. Nach einem anfänglich verbalen Streit schubste ein 32j-ähriger Bewohner seinen Kollegen. Dieser stürzte und prallte mit seinem Kopf gegen eine Kante. Dabei zog sich der 21jährige eine Platzwunde zu, die im Krankenhaus Fürstenfeldbruck behandelt werden musste.

Beide Beteiligte waren stark alkoholisiert. Der Täter hatte etwas über drei Promille, beim Verletzten wurde ein Wert von knapp zwei Promille gemessen. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.