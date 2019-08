Das Tagblatt-Tippspiel zum Fußball-Sparkassencup

Nächste Woche startet der Sparkassencup-Wettbewerb in seine nächste Runde. Seit 46 Jahren gehört er zum festen Programm einer Fußballsaison. Im Tagblatt gibt es aus diesem Anlass eine weitere Folge des beliebten Tippspiels.

Der Gewinner erhält zwei Tickets für ein Bundesliga-Spiel des FC Bayern in der Allianz-Arena. Bei mehreren richtigen Tipps entscheidet das Los.

14 der 16 Spiele werden am Mittwoch, 21. August, ausgetragen. Haspelmoor - Wildenroth ist erst auf 28. August terminiert und kann deshalb beim Tippen ebenso nicht berücksichtigt werden wie die bereits ausgetragene Partie Ethnikos Puchheim - Aufkirchen (2:5).

Die Regeln beim Tippspiel: Für jedes richtige Ergebnisse gibt es drei Punkte, für den Trend (Sieg, Remis, Niederlage) einen Punkt. Entscheidend ist der Spielstand nach den regulären 90 Minuten. Einsendeschluss ist am Dienstag, 20. August, 18 Uhr. Entweder per Post an Fürstenfeldbrucker Tagblatt, Tippspiel, Stockmeierweg 1, 82256 Fürstenfeldbruck oder per Mail an sport@ffb-tagblatt.de. Sollte ein Spiel kurzfristig noch verlegt werden, wird sie aus der Tippwertung genommen.

Die Paarungen:

SC Maisach - SC Unterpfaffenhofen

FC Aich - SC Oberweikertshofen

SV Adelshofen - BVTA Fürstenfeldbruck

SV Puch - SV Germering

TSV Geiselbullach - SC Olching

GW Gröbenzell - VSST Günzlhofen

ASV Biburg - SC Malching

RW Überacker - SV Kottgeisering

FC Eichenau - SV Mammendorf

TSV West - SC Gröbenzell

TSV Gernlinden - TSV Moorenweis

TSV Jesenwang - TSV Türkenfeld

FC Landsberied - FC Puchheim

SV Puchheim - TSV Alling