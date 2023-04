Treffpunkt Wagner

Große Auswahl bei Treffpunkt Wagner © Treffpunkt Wagner

Der Experte für Bürobedarf, Schulbedarf, Bastelbedarf und mehr!

Treffpunkt Wagner in der Hauptstraße in Olching ist kompetenter Ansprechpartner für alles rund um Büro- und Schulbedarf sowie Bastelmaterialien. Im Laden und im Onlineshop finden Sie Druckerpatronen, Papiere, Etiketten, Ordner, Stifte, Versandtaschen und vieles mehr für Ihr Büro. In der Schulbedarfsabteilung werden Schulranzen, Lernhilfen und Trends für Kids von bekannten Marken wie Scout, Ergobag und McNeill angeboten. In der Bastelabteilung finden Sie eine große Auswahl an Rayher Produkten und wechselnden Bastelworkshops.

Entdecken Sie auch die Trendabteilung mit den neuesten Deko- und Geschenkideen. Hier finden Sie auch Glückwunschkarten, Geschenkpapiere, Bilderrahmen, Kerzen, Raumduft von Yankee Candle und Maison Berger, Schlüsselanhänger und vieles mehr. Besonders beliebt ist die Weihnachtswelt in den Monaten November und Dezember.

Inspirierende Geschenkideen bei Treffpunkt Wagner © Treffpunkt Wagner

In der Papeterieabteilung finden Sie Schreibgeräte von namhaften Marken wie Lamy, Faber-Castell, Cross und Pelikan, sowie eine große Auswahl an Briefpapieren und Notizbüchern von Leuchtturm, Moleskine und anderen renommierten Marken. Entdecken Sie auch Angebote an feinen Lederwaren von Filofax, Voi, Braun Büffel und anderen, darunter Taschen, Geldbörsen, Zeitplaner und mehr.

Eine tolle Idee: die Geburtstagsbox-Funktion bei Treffpunkt Wagner

Für Spielwarenliebhaber findet sich ein umfangreiches Sortiment an Spielen von Ravensburger, Lego, Playmobil und anderen Marken, sowie Puzzles, Puppen, Action-Figuren und mehr. Besonders praktisch ist die Geburtstagsbox-Funktion, bei der 10-14 Tage vor Ihrem Geburtstag Geschenke auswählt und in eine Wunschbox gelegt werden können. Freunde und Familie können im Anschluss die richtigen Geschenke kaufen.

Und mit dem BUCH-X-PRESS gibt es einen Zugang zu über 590.000 Buchtiteln und DVD‘s sowie CD‘s, die bis 17 Uhr bestellt werden und am nächsten Tag ab 9 Uhr abholbereit sind.

Besuchen Sie Treffpunkt Wagner in Olching und lassen Sie sich von dem breiten Sortiment und dem erstklassigen Service überzeugen!

Kontakt

Treffpunkt Wagner

Hauptstraße 20

82140 Olching

Tel.: 08142 472800

Web: www.treffpunkt-wagner.de

