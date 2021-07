Abschied vom Altbürgermeister und seinen Weggefährten bei Sonne und Blasmusik

So sieht Freude aus: Altbürgermeister Pius Keller erhält die Ehrenurkunde von seinem Nachfolger Emanuel Staffler.

Türkenfeld

Von Ulrike Osman schließen

Ein Altbürgermeister, sein langjähriger Rathaus-Geschäftsstellenleiter und sechs ehemalige Gemeinderatsmitglieder – sie alle hatten viel Zeit, sich ans Leben ohne Amt zu gewöhnen. Nun endlich konnte aufgrund gelockerter Corona-Beschränkungen ihre offizielle Verabschiedung im Türkenfelder Schlosshof stattfinden.

Türkenfeld – Bei Sonne und Blasmusik ließ Bürgermeister Emanuel Staffler Erinnerungen aufleben – auch an vergangene Krisen und ihre positiven Folgen. Pius Keller saß 2008 erst wenige Monate auf dem Chefsessel im Rathaus, als die Finanzkrise nicht nur die Bankenwelt, sondern auch die Gemeindekassen erschütterte. „Es sah nach einem Abgesang auf die kommunalen Finanzen aus“, sagte Staffler, der damals selbst gerade in den Gemeinderat gewählt worden war.

Doch dann kamen die von der Bundesregierung beschlossenen Konjunkturpakete I und II und mit ihnen ein Förderbescheid für die Generalsanierung der Türkenfelder Grund- und Mittelschule. Plötzlich stand ein Millionenbetrag zur Verfügung, um das Gebäude auf Vordermann zu bringen. Unter anderem wurden in die meisten Klassenzimmer Lüftungsanlagen eingebaut, die der Schule jetzt in Corona-Zeiten gut zupass kommen. „Ein Treppenwitz der Geschichte“, kommentierte Staffler rückblickend.

+ Immer gut Abstand halten: So konnte der Open-Air-Festakt sicher stattfinden. © Weber

Es gab noch mehr Projekte aufzuzählen, die in Kellers insgesamt zwölf Bürgermeisterjahren verwirklicht wurden: der Bau der Turnhalle, der Kinderkrippe und des Glasfasernetzes. „Damit sind wir anderen Gemeinden einen großen Schritt voraus“, betonte Staffler, bevor er einem spürbar bewegten Pius Keller eine Ehrenurkunde überreichte.

Die Weggefährten

Weggefährten des Altbürgermeisters waren alle sechs ehemaligen Gemeinderatsmitglieder, die verabschiedet wurden. Als streitbarer Geist sei Robert Müller 18 Jahre lang im Gremium bekannt gewesen, „immer kritisch und nachfragend unterwegs“ vor allem in Sachen Ortsentwicklung, Weiher und Wochenmarkt. Müller habe „echte Akzente“ bei der Ortsgestaltung gesetzt, lobte Staffler. Die Schule und das Thema Kinderbetreuung hatten drei Sitzungsperioden lang eine engagierte Vertreterin in Rosmarie König, die am Ehrungsabend allerdings urlaubsbedingt fehlte.

„Unseren Musikus“ Valentin Schmitt würdigte Staffler als prägende Kraft des kulturellen Lebens im Ort, das nicht zuletzt dank seines Engagement ein breites Feld mit vielen verschiedenen Gruppen und Ensembles geworden sei. Im Gemeinderat ist Schmitt nicht mehr, doch kulturell aktiv ist er noch immer. Derzeit entwickelt er offenbar mit dem Bürgermeister Ideen für Veranstaltungen im Linsenmannsaal, wenn diese wieder möglich sind.

Jörg Walcher als „Multiaktiver“ aus Zankenhausen, Lydia Staffler als Kümmerin um Vereine und den Christkindlmarkt sowie Johann Widmann mit handwerklichem Talent und praktischem Verstand vervollständigten die Geehrten.

Umgesetzt werden konnten die Beschlüsse des Gremiums aber nur dank der Mitarbeiter im Rathaus, deren Chef Günter Hohenleitner 16 Jahre lang war. Als gebürtiger Türkenfelder und langjähriger Vorsitzender des TSV kenne er im Ort „alle und alles“, was seinen Beruf zumindest in Teilen auch zur Berufung gemacht habe, war sich Staffler sicher. Statt seiner früheren ellenlangen Liste an Aufgaben kann sich Hohenleitner nun seinem Lieblingshobby, dem Radfahren, widmen. Die Geschäfte im Rathaus hat Kämmerin Renate Mang übernommen.