„Zwei harte Jahre“: Ausbau der Bahnhofstraße geht weiter

Von: Ulrike Osman

In Türkenfeld stehen Straßenbauarbeiten an. © mm

Der Ausbau der Bahnhofstraße in Türkenfeld geht weiter. Zwei Jahre lang ist mit Sperrungen zu rechnen.

Türkenfeld – Nach 45 Minuten war alles gesagt. Die Türkenfelder Bürgerversammlung im Linsenmannsaal fiel kurz aus – nach dem Bericht von Bürgermeister Emanuel Staffler hatte niemand Anmerkungen, Fragen oder Klagen über die Ortsentwicklung.

Der Rathauschef geht davon aus, dass sich das ändern wird, wenn der zweite Abschnitt des Ausbaus der Bahnhofstraße beginnt. Die Genehmigung der Pläne liegt seit wenigen Wochen vor. Offen ist noch, wann die vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) zugesagten Zuschüsse fließen werden. Es sei „sehr wahrscheinlich, aber nicht hundertprozentig sicher“, dass die Fördergelder 2024 kommen. Erst dann können die Bauarbeiten an dem 900 Meter langen Straßenabschnitt beginnen.

Komplexe Situation

Den Türkenfeldern stünden dann „zwei harte Jahre“ bevor, so Staffler. Er spielte damit auf die Verkehrsbeeinträchtigungen an, die sich unweigerlich ergeben würden, wenn eine der Hauptstraßen durchs Dorf nicht befahrbar sei. „Wir haben dort sehr viele komplexe Verkehrssituationen“, so Staffler.

Die Zufahrt zum Kinderhaus Pfiffikus, das in einer Sackgasse liegt, müsse gewährleistet bleiben. Auch Lösungen für die Erreichbarkeit der Tankstelle und des Restaurants an der Bahnhofstraße müssten gefunden werden, damit die Betriebe die voraussichtlich zweijährige Bauzeit überstehen können. Pendler müssen sich ebenfalls etwas einfallen lassen, denn der MVV-Parkplatz am S-Bahnhof ist dann für vier Monate gesperrt.

Weiherufer

„Allein das Neuanlegen und Sichern des Weiherufers und die Umgestaltung am Bahnhof sind komplizierte Projekte“, berichtete Bürgermeister Staffler. „Verkehrstechnisch und von der Belastung für den Ort her wird es eine hundsmiserable Zeit.“ Man werde zum Teil Alternativrouten über Feldwege ausweisen müssen. Es werde Anwohnerversammlungen geben, auf denen sicherlich böse Worte fallen würden. „Aber da müssen wir durch.“ Man werde einfach „viel miteinander reden müssen“.

Dass sich all die Mühen lohnen werden, daran hat Staffler keinen Zweifel. Immerhin sei der Ausbau der Bahnhofstraße ein Projekt, für das „Generationen von Gemeinderäten und Bürgermeistern gekämpft haben“.

In diesem Jahr steht das Ende der Schlosssanierung bevor. Sie findet mit der für die Sommerferien geplanten Erneuerung der Fassadenbemalung ihren Abschluss.

Einen Dämpfer gab es für den geplanten Solarpark nahe der alten Ortsverbindung nach Geltendorf, dem sogenannten Alten Brenner. „Die Anlage ist wohl gestorben oder fällt wesentlich kleiner aus, weil dort ein besonders schützenswertes Biotop entdeckt worden ist“, berichtete Staffler.

Im Oktober soll es wieder ein Fest der Kulturen geben. Es wäre das dritte seiner Art. Die über 40 in Türkenfeld lebenden Nationalitäten haben dann die Möglichkeit, die Kultur, Kulinarik und Musik ihrer Heimatländer zu präsentieren.

