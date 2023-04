Baugebiet in Türkenfeld schreitet voran: Das ist geplant

Von: Ulrike Osman

Die Planungen für das Baugebiet Saliterstraße Nord in Türkenfeld macht Fortschritte. Hier soll Bauland im Einheimischenmodell entstehen.

Türkenfeld – Wie Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) ankündigte, wird der Gemeinderat im Laufe des Jahres eine Kriterienliste für die Vergabe der Grundstücke erarbeiten.



Voraussichtlich Anfang 2024 soll die Liste beschlossen und veröffentlicht werden. Dann haben Interessierte die Möglichkeit, sich um die Grundstücke zu bewerben. Die Größe der Grundstücke wurde im Planungsprozess verkleinert und dafür die Anzahl der Häuser erhöht. Vorgesehen sind nun drei Einzelhäuser und zehn Doppelhäuser, also insgesamt 23 Wohneinheiten.



Kinderspielplatz

Neu in die Planung aufgenommen wurde ein Kinderspielplatz, der über das Neubaugebiet hinaus ein Anlaufpunkt für Kinder aus dem gesamten Altort sein soll. Der Spielplatz ist auf einer Fläche geplant, auf der im Moment noch ein Stadl steht. Im gesamten Neubaugebiet sollen Fußwegeverbindungen entstehen.



Der Antrag Siegfried Schnellers (Freie Wähler), von der nördlichen Seite des Baugebiets eine Stichstraße Richtung Ortsrand vorzusehen, fand im Gemeinderat keine Mehrheit. Schneller wollte damit die Voraussetzung schaffen, dass die Bebauung in späteren Jahrzehnten Richtung Brandenberg fortgesetzt werden kann. Das jedoch sehe der Flächennutzungsplan ausdrücklich nicht vor, wie Dritte Bürgermeisterin Sabeeka Gangjee-Well (Grüne) einwandte. „Das ist die unwahrscheinlichste Stelle, wo es mit der Bebauung weitergeht.“ Mit einer Stichstraße würde der Gemeinderat Tatsachen schaffen, die den eigenen Überlegungen zuwiderlaufen, so Gangjee-Well.

Am Höllbach

Hauptsächlich beschäftigte sich das Gremium mit den Stellungnahmen der Behörden, die im vorzeitigen Beteiligungsverfahren eingegangen waren. Gewichtig war hier besonders die Stimme des Wasserwirtschaftsamts in Bezug auf die Hochwassersituation, denn das neue Baugebiet liegt am Höllbach.



Geplant ist nun, den Durchlass an der Brücke Saliterstraße zu erweitern und am Unterlauf des Bachs ausreichende Retentionsflächen vorzusehen. Dazu soll der im Gemeindebesitz befindliche Grünstreifen bis zum Bahndamm dienen. In diesem Bereich soll der Höllbach zukünftig mäandrieren. Außerdem wird das Bachbett vergrößert, um für Starkregenereignisse gerüstet zu sein. Gemeinde und Wasserwirtschaftsamt sind davon überzeugt, dass von diesen Maßnahmen nicht nur das neue Baugebiet profitiert, sondern sich die Hochwasserlage im gesamten Ort entspannt.



Zuschüsse?

Für die Maßnahmen kann Türkenfeld auf erhebliche staatliche Zuschüsse hoffen. Die Kosten für die Herstellung der Mäandrierung seien laut Auskunft des Wasserwirtschaftsamts zu 90 Prozent förderfähig, so Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU). Und für die Erweiterung des Brückendurchlasses bekomme die Gemeinde voraussichtlich einen Zuschuss von 50 Prozent. Der Gemeinderat gab dem geänderten Plan einstimmig sein Okay. Auf dieser Grundlage wird demnächst – nach der vorgezogenen – die eigentliche Öffentlichkeitsbeteiligung starten. Jeder Interessierte ist eingeladen, Feedback zu geben. Parallel soll die Erschließungsplanung des Baugebiets vorangetrieben werden.

