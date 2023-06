Grundstücke im Einheimischenmodell: Diese Kriterien zählen

Von: Ulrike Osman

Teilen

Wohnungsbau (Symbolbild) © Markus Matzel/IMAGO

Im kommenden Jahr sollen im Baugebiet Saliterstraße Nord in Türkenfeld die ersten Parzellen im Einheimischenmodell ausgeschrieben werden.

Türkenfeld – Der Gemeinderat hat nun Vergaberichtlinien festgelegt. Die Einkommensgrenzen wurden so hoch wie möglich angesetzt, da das Angebot sonst wohl verpuffen würde.

Auf dem freien Markt kostet ein Quadratmeter Bauland in Türkenfeld derzeit 1150 Euro. Im Einheimischenmodell dürfte der Preis bis zu 30 Prozent darunter liegen, also bei etwa 750 Euro. „Diese Werte entsprechen den Preisen, die andere Kommunen im Landkreis jüngst bei der Vergabe von Parzellen aufgerufen haben“, sagte Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU). Beim Entwurf der Vergabekriterien orientierte sich die Verwaltung an den Richtlinien, die die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf in jüngster Zeit verabschiedet haben.

De facto würden sich viele Kommunen eines Standard-Entwurfs bedienen, der auf einer Vereinbarung Deutschlands mit der EU basiert, so Staffler. Diese setzt dem Spielraum der Gemeinden relativ enge Grenzen. Drei Stellschrauben gibt es jedoch: Einkommen und Vermögen der Antragsteller sowie die vorgeschriebene Eigennutzungszeit der verbilligten Grundstücke.

Einkommensgrenze

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Einkommensgrenzen basieren auf dem statistischen Durchschnittseinkommen. Da dies stets rückwirkend ermittelt wird, dürfen die Gemeinden es aufgrund der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung fortschreiben, sprich, etwas höher ansetzen. Die Verwaltung empfahl, den Spielraum maximal auszureizen, was der Gemeinderat auch tat. Demnach dürfen die Einkünfte der Antragsteller bei Ehepaaren oder eingetragenen Lebenspartnerschaften bis zu 135 000 Euro im Jahr betragen. Bei Einzelpersonen sind es 67 500 Euro. Diese Obergrenze erhöht sich um 7000 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind.

Punktekatalog

Gibt es für das vergünstigte Bauland mehr Bewerber als Parzellen, entscheidet ein Punktekatalog darüber, wer zum Zuge kommt. Punkte werden unter anderem für das Einkommen vergeben – je niedriger es ist, desto mehr Punkte erhält man. Die Sorge des Gemeinderats war allerdings, dass Bewerber mit vergleichsweise niedrigem Einkommen zwar viele Punkte bekommen, sich angesichts der stark gestiegenen Zinsen und Baukosten ein Eigenheim jedoch nicht leisten können – selbst, wenn sie ein vergünstigtes Grundstück erhalten würden.

Weitere Punkte werden für jedes im Haushalt des Antragstellers lebende Kind sowie für Behinderung oder Pflegebedürftigkeit eines Familienmitglieds vergeben. Außerdem erhöhen sich die Chancen für diejenigen, die innerhalb der letzten zehn Jahre ihren Hauptwohnsitz in Türkenfeld hatten oder hier arbeiten. Das Vermögen der Antragsteller darf den Verkehrswert des Grundstücks nicht überschreiten. Wie hoch dieser ist, legt der Gemeinderat erst zum Zeitpunkt der Ausschreibung fest. Vermutlich werden dabei auch die Kaufnebenkosten berücksichtigt, wie Staffler ankündigte.

Fünf Jahre Bauzeit

Wer ein vergünstigtes Grundstück erhält, muss es innerhalb von fünf Jahren bebauen und für einen Zeitraum von 20 Jahren größtenteils selbst nutzen. Eine Vermietung von maximal 40 Prozent der Wohnfläche soll zulässig sein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.