Christkind kann nicht starten: Ballonglühen bei der Bergweihnacht

Von: Ulrike Osman

Mit diesem Heißluftballon sollte das Christkind entschweben, doch der Westwind ließ es nicht zu. © mm

Schnee und Wintersonne, Mandelduft, Marktstände und Musik lockten am Wochenende viele Besucher auf die Bergweihnacht in Türkenfeld.

Türkenfeld – Die geplante Himmelfahrt des Christkinds konnte zwar nicht stattfinden, doch als Ersatz gab es nach Einbruch der Dunkelheit ein Ballonglühen. Dafür wurde der Heißluftballon, den Veranstalter Robert Müller für den dritten Advent angeheuert hatte, auf der Wiese neben dem Marktgelände fahrfertig aufgerüstet. Erleuchtet von der Flamme des Brenners, bot er einen spektakulären Anblick.

Sonderflughafen Oberpfaffenhofen

Dass sich das Gefährt nicht vom Boden erheben durfte, lag am Westwind. Er hätte den Ballon in Richtung des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen getrieben, so Müller. „Das ist Sperrgebiet.“ Und so musste Christkind-Darstellerin Milena Högenauer am Boden bleiben.

Sie wird am kommenden Sonntag (18. Dezember) erneut auf der Bergweihnacht zu Gast sein – mit Geschenken, die sie im Feststadl an Kinder verteilen wird. Dort gibt es auch ohne himmlischen Besuch gute Gründe, sich aufzuhalten. Der Stadl ist geheizt und bietet an langen weiß gedeckten Tischen Platz zum Essen, während auf der Bühne ein abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm stattfindet. Für Entzücken bei den Zuschauern sorgte das Suzuki-Geigenorchester aus München, das mit der dreijährigen Anna die vermutlich jüngste Mitwirkende im gesamten Festival-Programm in seinen Reihen hatte.

Die Türkenfelder Himmelspforte: Die historische Spielzeugausstellung kommt bei Groß und Klein gut an. © Weber

Schlitztrommeln

Intuitiv Musik machen, ohne Noten lesen zu können oder jemals ein Instrument in der Hand gehabt zu haben, kann man mit Schlitztrommeln. Sie sind so gebaut, dass keine Disharmonien entstehen können. „Deshalb können sie auch von Menschen mit Einschränkung oder von Demenzkranken gespielt werden“, erklärt Sabine Richter. Die Händlerin aus Großaitingen (Landkreis Augsburg) betreibt gemeinsam mit ihrem Mann zum ersten Mal einen Stand auf der Bergweihnacht. Die beiden haben Musikinstrumente aus der ganzen Welt dabei, darunter Klangschalen, afrikanische Trommeln und australische Didgeridoos. Mit einem davon wird Profi-Musiker Franz Richter am kommenden Samstag im Feststadl auftreten.

Noch bevor sie das Festgelände betraten, blieben viele Besucher vor der Türkenfelder Himmelspforte stehen. Die historische Spielzeugausstellung hatte Agnes Maria Forsthofer mit ihrem Verein Kulturverstrickungen auf die Beine gestellt – und damit bei älteren Türkenfeldern Kindheitserinnerungen wachgerufen. In den 1950er-Jahren stellte der Geschäftsmann Georg Knoblauch das damals neueste Spielzeug in seinem Stadl aus, um dem Nachwuchs Anregungen für Weihnachtswünsche zu geben.

Das Höchste

„Für uns Kinder war das einfach das Höchste“, erinnert sich Traudl Bernhard. Sie stand mit ihren Freunden in der Adventszeit wie verzaubert vor all den Herrlichkeiten. Dass man etwas davon später unter dem Weihnachtsbaum fand, war allerdings eher selten. Die Zeiten waren nicht danach.

Vielleicht liegt es daran, dass Agnes Maria Forsthofer trotz intensiver Suche kein einziges Original-Spielzeug aus dem Knoblauchschen Angebot auftreiben hat können. Dafür hat sie viele andere historische Puppen und Holzeisenbahnen, Spielzeugmöbel und -geschirr, einen Kaufmannsladen und ein Schaukelpferd zusammengetragen. Den fast 100 Jahre alten „Wiegegaul“ hat der Schwiegervater von Traudl Bernhard einst für seine vier Söhne geschnitzt. Nacheinander bekam ihn jeder der Buben zu Weihnachten geschenkt.

Da es in der ursprünglichen Himmelspforte ein Telefon gab, durch das die Kinder mit einem vermeintlichen Christkind (wohl Georg Knoblauchs Frau) sprechen konnten, steht nun auch ein alter Apparat in der Nachbildung. Gemeindearchivar Dieter Hess hat ihn aus seinen Beständen zur Verfügung gestellt. „Es ist das ehemalige Telefon aus dem Pfarrhof“, so Forsthofer. „Wenn man an der Kurbel dreht, klingelt es sogar noch.

