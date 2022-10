Projekt startet nicht richtig durch: Carsharing-Autos stehen noch zu viel herum

Von: Ulrike Osman

Die Autos werden nicht oft benutzt. © mm

Autos suchen Fahrer. Seit einem knappen halben Jahr bietet die Carsharing Kooperative Türkenfeld-Geltendorf (CSTG) drei Fahrzeuge für stunden- oder tageweise Nutzung an. Doch durchgestartet ist das Konzept noch nicht.

Türkenfeld – Ein Peugeot 208, ein Skoda Fabia und ein VW Polo stehen in der Nähe des Türkenfelder Rathauses, auf der Nordseite des S-Bahnhofs sowie in Geltendorf in der Unteren Dorfstraße. Seit der ersten regulären Carsharing-Fahrt Ende Mai haben die drei Fahrzeuge zusammen knapp 8000 Kilometer zurückgelegt. „Das ist schon noch ein bisschen mickrig“, wie Vize-Vorsitzender Karl Mehl auf der ersten Jahresversammlung des jungen Vereins CSTG sagte.

Verkehrswende

Mehl, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Grafrath, hat gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Mike Gallen, Türkenfelds Dritter Bürgermeisterin Sabeeka Gangjee-Well und Schatzmeister Harald Wilsch das Ziel, einen Beitrag zur Verkehrswende zu leisten. Vom Carsharing sollen Umwelt und Klima ebenso profitieren wie die Nutzer. Wer im Jahr nicht mehr als 10 000 Kilometer fährt, ist mit Carsharing günstiger dran als mit einem eigenen (Zweit-)Wagen, rechnen die ehrenamtlich Engagierten vor.

Die Erfahrung aus anderen Orten zeige, dass im ländlichen Raum ein Carsharing-Auto vier bis acht private Pkw ersetze. Entsprechend reduzieren sich Energie- und Rohstoffverbrauch bei der Produktion und die Abfälle bei der Verschrottung. Auch würden Carsharing-Nutzer ihre Fahrten effizienter planen und besser bündeln.

Erfahrungsbericht

Das bestätigte einer der Nutzer in seinem Erfahrungsbericht. Er leihe sich eines der Autos im Durchschnitt zwei- bis dreimal die Woche für größere Einkaufstouren und für Fahrten zu Auftritten, so der Musiker. Dasselbe habe er bereits an seinem früheren Wohnort München praktiziert – und im Vergleich in Türkenfeld „paradiesische Zustände“ vorgefunden. „Man bekommt jederzeit ein Auto, auch kurzfristig.“

Die Gemeinde sowie die regionalen Banken halfen dem CSTG mit einer Anschubfinanzierung. So konnte der Verein eines seiner Fahrzeuge günstig kaufen, die beiden anderen wurden ihm von Privatleuten überlassen. Diese sind weiterhin Eigentümer (der Verein wird lediglich Fahrzeughalter) und haben im Monat eine bestimmte Anzahl an Freikilometern.

Die Einlage

Wer Nutzer werden will, tritt dem Verein bei und leistet eine Einlage in Höhe von 300 Euro, die man bei Austritt wieder zurückerhält. Bis zu vier Personen aus der eigenen Familie oder Hausgemeinschaft dürfen ebenfalls am Carsharing teilnehmen.

Aktuell hat der Verein 21 Mitglieder und 30 Nutzer, wie Vize-Vorsitzender Karl Mehl sagte. Die Leihautos werden per App gebucht und kosten einen Euro pro Stunde plus 33 Cent für jeden gefahrenen Kilometer, wobei die Benzinkosten im Preis enthalten sind. Gerade dieser Umstand könnte angesichts der hohen Kraftstoffpreise ein Pluspunkt sein, der dem Verein Zulauf bringt, so die Hoffnung.

