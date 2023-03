Der Hof am Linsenmannhaus soll aufgehübscht werden

Von: Ulrike Osman

Kaputter Bodenbelag, zu viele Treppen und ein trockener Brunnen (zu sehen rechts im Schatten): der Hof am Linsenmannhaus soll barrierefrei und schöner werden. F.: os © os

Nach der Aufwertung des Türkenfelder Dorfzentrums soll ein weiterer ortsbildprägender Bereich einer Schönheitskur unterzogen werden: der Innenhof des Linsenmannhauses. Auch ein neuer Brunnen soll gebaut werden.

Türkenfeld – Im Rahmen der Dorfentwicklung ist ein Maßnahmen-Trio im Linsenmannhof geplant: Er soll umgebaut werden, sodass er barrierefrei ist; zudem werden Schäden behoben und ein neuer Dorfbrunnen angelegt.

Schon bessere Tage gesehen

Das 200 Quadratmeter große Areal auf der Rückseite des Linsenmanngebäudes hat schon bessere Tage gesehen. Die Treppenstufen, über die man von der Moorenweiser Straße in den Hof und zu den Eingängen zweier Geschäfte gelangt, sind abgesunken. Das Pflaster ist an etlichen Stellen eingebrochen. Im Winter machen gefrierende Pfützen den Bereich zur rutschigen Buckelpiste.

Aus dem steinernen Brunnen sprudelt schon lange kein Wasser mehr. Die Düsen seien verdreckt oder verstopft, berichtet Bürgermeister Emanuel Staffler. Versuche, den 1999 errichteten Brunnen wieder dauerhaft instand zu setzen, seien gescheitert. „Weder plätschert etwas noch sieht es schön aus.“ Deshalb soll ein neuer Brunnen her. In die Gestaltung können Ideen aus der Bürgerschaft einfließen, kündigt der Rathauschef an.

Charakter eines Innenhofs

Insgesamt sollen der Innenhof-Charakter des Platzes unterstrichen und seine Optik an das denkmalgeschützte Linsenmannhaus angepasst werden. Weiterer wichtiger Aspekt ist die Barrierefreiheit. Von der Moorenweiser Straße ist der Linsenmannhof bisher nur über Treppen zu erreichen. Eine Rampe soll ihn für Menschen mit Rollator oder Kinderwagen leichter zugänglich machen. Zudem sind neue Fahrradstellplätze geplant.

Der Vorschlag, den Hof aufzuwerten, kam aus der Teilnehmergemeinschaft der Dorfentwicklung und fiel im Gemeinderat auf fruchtbaren Boden. Staffler rechnet mit einem Kostenvolumen von 250 000 Euro, wobei es staatliche Zuschüsse gibt.

Wie schnell das Projekt umgesetzt werden kann, hängt davon ab, wann die vom Amt für Ländliche Entwicklung gezahlte Förderung tatsächlich fließt. Die Planungen sollen bereits in den nächsten Wochen in Auftrag gegeben werden. Im Idealfall könnte die Umsetzung im kommenden Jahr erfolgen.

