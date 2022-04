Denkmalschutz schränkt Photovoltaik auf Feuerwehr ein

Von: Ulrike Osman

Das Dach des Feuerwehrhauses soll mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden. © Symbolfoto: dpa/Armin Weigel

Das Dach des Feuerwehrhauses Türkenfeld soll mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden. Die darf allerdings nur auf der Ostseite des Daches installiert werden, obwohl die Ausrichtung hier nicht optimal ist. Grund ist der Denkmalschutz.

Türkenfeld - Nicht, dass das Türkenfelder Feuerwehrhaus ein historisch wertvolles Gebäude wäre. Unter Denkmalschutz stehen aber das benachbarte Rathaus und das Linsenmannhaus. Auf den Seiten, die diesen Gebäuden zugewandt sind, soll das Dach des Feuerwehrhauses von Solarmodulen frei bleiben. Sonst würde der Charakter des ganzen Ensembles leiden – so die Argumentation der Denkmalpflege.

Dritte Bürgermeisterin Sabeeka Gangjee-Well (Grüne) ist darüber empört. „Diese Richtlinie des Denkmalschutzes ist in der heutigen Zeit nicht mehr tragbar.“ Sie forderte im Gemeinderat, sich gemeinsam mit anderen Kommunen für eine Änderung stark zu machen, damit auch die Süd- und Westseite genutzt werden können. „Langfristig dürfen wir das Dach nicht aufgeben.“ Er teile diese Ansicht „uneingeschränkt“, räumte Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) ein.

Vorläufig jedoch bleibt es bei der PV-Anlage auf der Ostseite, die der Gemeinderat einstimmig beschloss. Sie soll von den Stadtwerken Fürstenfeldbruck montiert werden und Feuerwehrhaus und Rathaus über das gemeinsame Stromnetz versorgen. Die Anschaffungskosten liegen bei knapp 29.000 Euro, wobei die Stadtwerke aus ihrem regionalen Klimafonds eine Förderung von bis zu 4000 Euro zugesagt haben.

Bereits im vergangenen Jahr wurden die beiden gemeindlichen Kindergärten mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Über deren Produktivität konnte Energiereferent Jürgen Brix (Grüne) Positives berichten. So habe die Anlage auf dem Kindergarten Sumsemann die kalkulierte Stromausbeute um zehn Prozent übertroffen. Für das Kinderhaus Pfiffikus liegen erst wenige Zahlen vor, die aber sind laut Brix vielversprechend. „Berücksichtigt man, dass das Sonnenjahr 2021 in unserer Region höchstens mittelprächtig war, lassen sich tendenziell in Zukunft noch Steigerungen erwarten.“