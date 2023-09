Haltepunkte im Westkreis: Der Bahnhof der langen Wege

Von: Ulrike Osman

Der vorletzte Halt der Linie S4 ist nicht so stark frequentiert. © Weber

Genug Parkplätze und viele überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder: Das ist positiv am Türkenfelder Bahnhof. Doch darüber hinaus gibt es kaum Erfreuliches.

Türkenfeld – Kritik wird vor allem an der fehlenden Barrierefreiheit und am ausufernden Vandalismus geäußert.

Für Menschen mit uneingeschränkter Mobilität ist die Türkenfelder S-Bahn-Haltestelle ein Bahnhof der kurzen Wege. Zu den Bahnsteigen sind es von den Stellplätzen für Autos und Fahrräder aus nur wenige Schritte. Anders sieht es für Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollator, Eltern mit Kinderwagen und Reisende mit viel Gepäck aus. Für sie gibt es nur eine Möglichkeit, barrierefrei von einer Seite des Bahnhofs auf die andere zu kommen – sie müssen einen Fußmarsch von knapp 900 Metern auf sich nehmen.

Die beiden Gleise Richtung München und Geltendorf sind lediglich durch eine Unterführung aus den 1970er- Jahren miteinander verbunden. Neben den Treppenstufen verlaufen steile, schmale Rampen, auf denen man bestenfalls ein Fahrrad in die Unterführung und wieder hinauf schieben kann.

Fehlende Barrierefreiheit

Doch selbst das ist schwierig, wie die Türkenfelder Verkehrsreferentin Veronica Winkler beklagt. „Man bleibt dauernd mit den Pedalen am Geländer hängen.“

Wer die Treppen nicht nutzen kann, muss einen knappen Kilometer auf der Aresinger-, Beurer und Ammerseestraße zurücklegen und unterwegs noch eine Brücke mit Anstieg und Gefälle überwinden. Praktisch bedeutet das, dass kein Rollstuhlfahrer den Türkenfelder Bahnhof nutzt – davon sind Winkler und Bürgermeister Emanuel Staffler überzeugt. Zumal auch der Zustieg in die S-Bahnen nicht barrierefrei möglich ist – dazu sind die Bahnsteige 25 Zentimeter zu niedrig. „Der Bahnhof ist keine Visitenkarte für unseren Ort“, fasst Staffler zusammen.

Immerhin gibt es seit einigen Jahren ein Leitsystem für Sehbehinderte, Unterstände mit Sitzmöglichkeiten, Abfalleimer und digitale Zuganzeigen. Deren Angaben würden allerdings nicht immer mit den Durchsagen übereinstimmen, beklagt Fahrgast Georg Knoblauch. Am schlimmsten findet aber auch er die fehlende Barrierefreiheit. „Das ist fürchterlich.“

Den Fahrkartenautomaten entdeckt der Ortsunkundige erst nach einigem Suchen in einem der Unterstände am Gleis Richtung München, fast komplett verdeckt durch einen Schaukasten mit Fahrplan. Einen Imbiss oder Kiosk sucht man vergeblich, Toiletten ebenfalls.

„Wir haben ein krasses Vandalismusproblem“

Die Unterführung ist weiß gekachelt, wirkt aber dennoch ziemlich dunkel. Was laut Staffler auch daran liegt, dass die Glasscheiben der Einhausungen immer wieder beschädigt worden seien und darum von der Bahn nach und nach durch Metallplatten ersetzt wurden. „Wir haben ein krasses Vandalismusproblem“, bedauert er.

Für die Sauberkeit ist die Gemeinde zuständig. Sie lasse den unterirdischen Durchgang zweimal im Jahr vollständig ausspritzen, so Staffler. Jeden Montag sammelt ein Mitarbeiter Müll auf.

Insgesamt 258 kostenlose Parkplätze stehen auf beiden Seiten des Bahnhofs zur Verfügung. Seit der Pandemie und dem Trend zum Homeoffice ist die Anzahl laut Staffler mehr als ausreichend. Früher seien auch die Parkstreifen entlang der Bahnhofstraße von Pendlern belegt worden, heute sind dort Pkw-Anhänger abgestellt – und niemand stört sich daran.

Während auf der Gleisseite Richtung Geltendorf alte Fahrradständer mit Wellblechdach stehen, finden Radler auf der Seite Richtung München knapp 100 von der Gemeinde angeschaffte Doppelstock-Parker vor. Mit einer Anschlagtafel für Vereine und einer Bepflanzung wurde hier der Versuch unternommen, den Eingangsbereich zu verschönern. Die Blumen fristen allerdings ein trauriges Dasein, weil eilige Pendler durchs Beet abkürzen.

Gleise durchschneiden den Ort – Gemeinde fordert Einbau von Aufzügen

Anders als in den Nachbargemeinden Grafrath, Schöngeising und Geltendorf führt in Türkenfeld die Bahnlinie mitten durch den Ort – er wird von den Gleisen in zwei Teile zerschnitten. Würde der Bahnhof mithilfe flacher Rampen barrierefrei umgebaut, hätten nicht nur Fahrgäste es leichter. Auch Fußgänger und Radler könnten den Durchgang dann besser nutzen, um von einer Seite des Dorfes auf die andere zu kommen, sagt Verkehrsreferentin Veronica Winkler. Schon jetzt würden viele Schulkinder durch die Unterführung gehen, hätten aber ihre liebe Not, mitgeführte Roller treppab und treppauf zu befördern.



Eine Rampenlösung mit flachem Gefälle werde wohl am fehlenden Bauraum scheitern, winkt Bürgermeister Emanuel Staffler ab. Auf der einen Seite grenzen Straße und Wohnbebauung ans Bahnhofsareal an, auf der anderen wird die Fläche für den geplanten neuen Bahnhofsvorplatz gebraucht. Als Minimallösung fordert die Gemeinde jedoch den Einbau von Aufzügen. Dazu braucht es staatliche Fördergelder. „Die Bewilligung soll schneller gehen, wenn man bereits eine Planung vorlegen kann“, so Staffler. Man habe sich daher mit der Bitte um einen Vorentwurf an die Bahn gewandt. Darauf aufbauend, müsste die Gemeinde auf eigene Kosten eine Detailplanung anfertigen lassen. Doch noch wartet sie auf den Vorentwurf.



Staffler befürchtet, dass Türkenfeld auf der Prioritätenliste der Bahn nicht weit vorne steht. Dazu sei der vorletzte Halt der S4 zu schwach frequentiert. os



