Energiekrise: Türkenfeld schließt Schwimmbad ab Dezember

Von: Ulrike Osman

Teilen

Das Türkenfelder Schwimmbad. © Archiv

Angesichts der explodierenden Energiekosten hat sich Türkenfeld zu einem massiven Einschnitt entschlossen: Die Gemeinde schließt ihr Schwimmbad ab Dezember bis auf Weiteres.

Türkenfeld – Da das Bad ohnehin saniert werden soll, ist mit einer Wiedereröffnung frühestens in zwei Jahren zu rechnen.

Kommende Woche wird das Schwimmbad mit Beginn des Schuljahres bis Ende November regulär geöffnet, wie Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) mitteilt. Die Schule werde in dieser Zeit verstärkt Schwimmunterricht – teilweise auch als Blockunterricht – anbieten. Die Zeiten für die öffentliche Nutzung bleiben unverändert. Ab dem 2. Dezember soll dann allerdings Schluss sein. „Aufgrund der Dringlichkeit des Themas haben wir uns während der Sommerferien in enger Abstimmung zwischen Gemeinderat und Schule auf dieses Vorgehen geeinigt“, so Staffler.

Teil eines Sparpakets

Die Maßnahme ist Teil eines Energiesparpakets, mit dem die Gemeinde ihren Verbrauch um mindestens 30 Prozent reduzieren will. Dass beim Schwimmbad angesetzt werden muss, liegt auf der Hand. Fast zwei Drittel (65 Prozent) des Gasverbrauchs der Gemeinde werden für Schule und Schwimmbad benötigt. Beim Strom sind es laut Staffler rund 40 Prozent.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Parallel laufen Planungen für eine Sanierung des in die Jahre gekommenen Bads. Die Entwurfsplanung inklusive Kostenschätzung soll im Frühjahr 2023 vorliegen. Die entsprechenden Gemeinderatsbeschlüsse und behördlichen Genehmigungen vorausgesetzt, könnte mit Abbruch und Entkernung in den Sommerferien 2023 begonnen werden. Bei einer Sanierungsdauer von geschätzt einem Jahr wäre im Herbst 2024 eine Wiedereröffnung denkbar.

Straßenbeleuchtung?

Insgesamt steigen die Heiz- und Stromkosten der Gemeinde im kommenden Jahr um 450 000 Euro. „Eisernes Sparen“ müsse das Gebot der Stunde sein, so Staffler mit Blick auf den kommenden Winter. Neben einer Absenkung der Temperatur in öffentlichen Gebäuden steht eine Reduzierung der Straßenbeleuchtung im Raum.

Auch interessant: Stadtwerke müssen Preise kräftig anheben - und wollen weiter die erneuerbaren Energien ausbauen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.