Energiewende: Ex-Rathauschef lässt sich Sogturbine patentieren

Jahrelang hat er daran gearbeitet, jetzt glaubt er, den Durchbruch geschafft zu haben: Georg Klaß aus Türkenfeld hat ein Patent für eine Sogturbine angemeldet. Er ist überzeugt: Sie kann einen wertvollen Beitrag zur Energiewende leisten.

Türkenfeld– Erneuerbare Energien seien das Thema der Stunde, sagt der frühere Türkenfelder Bürgermeister und Inhaber eines Ingenieurbüros für Energie- und Umwelttechnik. Weil der Transport von Strom die Infrastruktur vor schwer lösbare Herausforderungen (Nord-Süd-Link) stelle, fokussiere sich die Forschung auf dezentrale, flexible oder sogar mobile Lösungen. Ziel ist die Energiegewinnung ohne Brennsstoffeinsatz oder seltener Ressourcen. Die neue Sogturbine könne Strom erzeugen, aber auch zur Kühlung verwendet werden. Klaß: „Jahrelange Versuchsreihen zeigen jetzt Erfolge.“

Zentrale Idee: Mit der aufgewärmten Umgebungsluft steht ein riesiger Energiespeicher zur Verfügung, der überall verfügbar ist. Hintergrund ist der Grundsatz, dass Energie nicht verloren geht, sondern nach Gebrauch in andere Zustände verwandelt wird. „Die dabei entstehende Entropie bewirkt, dass der Energiezustand auf niedrigeres Niveau umgewandelt wird, das heißt verbrauchter elektrischer Strom erzeugt in der Arbeitsmaschine Wärme, die wiederum die Umgebungsluft aufwärmt.“ Mit der Sogturbine werde, wie bei einem Tornado, die innere Energie der Luftströmung in kinetische Energie umgewandelt. Die Bewegungsenergie treibt eine Turbine zur Stromerzeugung an. Gleichzeitig kühlt sie die Luft ab.

Klaß kann sich vorstellen, dass die Sogturbine auch bei Autos oder in Nahverkehrsmitteln verwendbar sein kann. Die Erzielung des Effekts sei klimaneutral, sagt der 80-Jährige Ex-Bürgermeister. Die Konzeption ist mittlerweile durch die Patentanmeldung geschützt und könne Lizenznehmern zur Verfügung gestellt werden.

Wie Klaß erzählt, habe er an die 20 Jahre an der Turbine gearbeitet. Als der Energiewendeverein Ziel 21 im Landkreis auf den Weg gebracht wurde, habe er sich gedacht, dass man mit den bekannten Lösungen keine Chance habe, das Klimaziel zu erreichen. Jahrelang habe er Versuche gemacht. „Natürlich sind meine Mittel begrenzt und es braucht auch Denkpausen. So einfach fällt einem das nicht ein.“ Ein Foto von der Turbine möchte er aus patentrechtlichen Gründen nicht in der Zeitung sehen. Klaß kann sich vorstellen, dass die Idee auch für die öffentliche Hand in Frage kommt. (st)