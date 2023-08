Fischerstechen in Türkenfeld: Feucht-fröhliches Spektakel auf Probe

Von: Ulrike Osman

Teilen

Und das war’s: Wer zuerst im Weiher landet, hat verloren, auch bei den Probeläufen für Fischerstechen in Türkenfeld. © Peter Weber

Wer stößt wen zuerst ins Wasser? Das ist die Frage beim Türkenfelder Fischerstechen auf dem Dorfweiher. Am kommenden Sonntag ab 11 Uhr findet das feucht-fröhliche Spektakel nach der üblichen vierjährigen Pause zum neunten Mal statt. In den Tagen vorher wird bereits kräftig trainiert – zur Freude vieler Zuschauer.

Türkenfeld – Wer Lust hat, kann seit Freitag jeden Tag ab 17 Uhr einen Vorgeschmack auf die Gaudi bekommen. Dann steigen die angemeldeten Mannschaften in die Spezialboote, die die Freiwillige Feuerwehr von einem Fischerstecher-Verein aus Stepperg (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ausgeliehen hat. In jedem Boot sitzen vier Ruderer und ein Steuermann. Auf einem Podest am Heck steht der Stecher mit der Lanze – einem Holzstab mit einem Gummipfropfen am vorderen Ende.

Damit versucht er, den Kontrahenten vom Boot in den Weiher zu befördern. Wer zuerst das Wasser berührt, hat verloren. „Das Gleichgewicht zu halten, ist Übungssache“, sagt Christof Widmann, der in der Mannschaft des Schützenvereins den Posten des Stechers übernommen hat. Dafür reichen ihm die Trainings-Slots, die sein Team in der Übungswoche bekommen hat. Auch Thomas Hilscher von der Dorfgemeinschaft Beuern hat kein extra Stabi-Training vorgeschaltet, wie er versichert. Den festen Stand bringt er von Haus aus mit – und Erfahrung aus zwei früheren Fischerstechen, von denen sein Team sogar eins gewann. Erstmals gehen heuer zwei reine Damen-Mannschaften an den Start, allerdings außer Konkurrenz.

Für Erfrischung war bei den warmen Temperaturen ebenfalls gesorgt. © Peter Weber

Die Woide-Weiher-Walküren (WWWs) und der Tacki-Stammtisch werden am Sonntag in der Pause zwischen den Wettkampf-Runden das Publikum unterhalten. Und sogar ein Kinder-Fischerstechen ist geplant. Zwölf Gruppen à drei Kinder zwischen acht und zwölf Jahren wollen mitmachen. Gefahren wird auf SUPs, gestoßen mit „umgestalteten Klopömpeln“, wie Organisatorin Veronica Winkler erklärt. Das Kinder-Fischerstechen findet am Dienstagnachmittag im Anschluss ans Pfarrfest statt, das heuer ebenfalls ans Ufer des Weihers verlegt wurde. Ein umfangreiches Vorprogramm also – das Fischerstechen zieht immer weitere Kreise.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Wolfgang Neumeier ist das nur recht. Als Vorsitzender des Feuerwehrvereins kümmert er sich seit 20 Jahren um die Ausrichtung – und erinnert sich noch an die Anfänge, als zur Verköstigung ein paar Kästen Bier am Ufer aufgestellt wurden und eine leere Zigarrenkiste als Kasse diente. Inzwischen gibt es Getränke- und Essensstände, die Bratwurst, Fischsemmeln, Flammkuchen und Reiberdatschi anbieten und bereits in der Probenwoche gute Umsätze machen.

Das Team Africa-Disco – eine Stammtischgruppe und selbst ernannte „Nationalmannschaft Türkenfelds“ – hat sogar einen eigenen Stickerbogen herausgebracht. Die dazugehörigen Sammelbilder gibt es in den örtlichen Läden. „Wir müssen täglich nachliefern, weil die Bilder so schnell weggehen“, erzählt Stecher Mark Neubauer.

Der Grund für den Run ist schnell erklärt: Jedes Kind bis 15 Jahre, das einen vollen Sammelbogen vorweisen kann, erhält am Samstag vor dem Wettkampf zwischen 16 und 18 Uhr eine Kugel Gratis-Eis. Josef Hartl von der gleichnamigen Wirtschaft kommt dafür eigens mit seinem Eis-Wagerl ans Weiherufer. Das Fischerstechen selbst soll heuer noch spannender werden. Das Finale wird auf maximal drei Durchgänge ausgedehnt. Sieger ist die Mannschaft, die als erstes zwei Durchgänge für sich entscheiden kann.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.