Freude in Las Vegas über ersten Türkenfeld-Kalender

Von: Ulrike Osman

Der Steingassenberg ist die höchste Erhebung im Landkreis. © mm

Zum ersten Mal gibt es einen Ortskalender von Türkenfeld. Der Erlös aus dem ehrenamtlichen Projekt soll dem Sozialfonds der Gemeinde zugutekommen.

Türkenfeld – Kurioserweise lebt die Schöpferin des Kalenders nicht in Türkenfeld, sondern in Bruck. Und der Anstoß kam gar aus Amerika. Irene Dilger gestaltet seit Jahren jedes Jahr einen Fotokalender für einen guten Freund. Der wiederum erfreute damit einen Verwandten in Las Vegas – einen ehemaligen Türkenfelder, der vor vielen Jahren ausgewandert ist. Warum er eigentlich nie einen Kalender mit Bildern aus seinem Heimatort bekomme, wollte dieser eines Tages wissen. Irene Dilger, die ebenfalls in Türkenfeld geboren und aufgewachsen ist, gefiel die Idee. Und so machte sie sich auf Motivsuche.

Herausgekommen ist eine Zusammenstellung von Fotos, die malerische Ortsansichten und markante Stellen der Gemeinde zeigen – die Kirche, das Rathaus, den neu gestalteten Dorfplatz, den Dorfweiher. Die Bilder stammen teils von Irene Dilger, teils von anderen Hobbyfotografen und aus dem Gemeindearchiv – ein Winterbild mit Schneemassen zum Beispiel, das zu keinem Zeitpunkt in den vergangenen zwölf Monaten hätte entstehen können. Denn solche Winter sind selten geworden.

Auch eine ältere Aufnahme der Kirche im Ortsteil Pleitmannswang stöberte Ortsarchivar Dieter Hess auf – ein Foto, das heute so nicht mehr zu machen wäre. „Da ist jetzt alles zugebaut“, so Hess.

Bewusst hat Irene Dilger „klassische Ansichten und informative Bilder“ gewählt. Gerne hätte die 61-Jährige auch Szenen aus dem Dorfleben festgehalten, von Musikveranstaltungen wie dem Schlosskonzert, von Vereinsaktivitäten und Festlichkeiten. Doch aufgrund von Bild- und Persönlichkeitsrechten machen solche Fotos erheblich mehr Arbeit, als in diesem Fall zu bewältigen war – zumal die Rathausmitarbeiterin, die das Projekt betreute, im September überraschend verstorben war.

Viele Stunden verbrachten Irene Dilger und Dieter Hess gemeinsam am Bildschirm, wo sie jedes Foto genau unter die Lupe nahmen. War die Auflösung hoch genug? Mussten störende Details herausretouchiert werden? „Es war mehr Arbeit, als ich je gedacht hätte“, sagt die Bruckerin rückblickend. „Aber es hat Spaß gemacht.“

Erhältlich ist der Kalender „Rund um Türkenfeld“ zum Preis von zehn Euro im Bürgerbüro des Rathauses. Pro verkauftem Exemplar fließen zwei Euro in den Sozialfonds der Gemeinde. Ob es nächstes Jahr wieder einen Kalender geben wird, weiß Irene Dilger noch nicht. Das werde wesentlich davon abhängen, ob alle 100 Stück der aktuellen Auflage unter die Leute gebracht werden können. Das erste Exemplar, das sie in Händen hielt, ging mit persönlicher Widmung an den ehemaligen Türkenfelder nach Las Vegas. „Ich denke, er wird sich sehr freuen.“ ULRIKE OSMAN

