Starke Sturmböen fällen zwei Bäume in Gröbenzell - Staatsstraße blockiert

Von: Lisa Fischer

Teilen

In Gröbenzell wehte der Sturm eine Esche am Ortsausgang um und auf die Fahrbahn. © FFW Gröbenzell

Sturm und Gewitter zogen am Freitagnachmittag und -abend über die Region. In Gröbenzell wurden zwei Bäume entwurzelt. Verletzt wurde niemand.

Gröbenzell - Erst Regen, dann Sturm und dann wieder Sonnenschein: Das Aprilwetter zog schon am letzten Tag im März über den Landkreis Fürstenfeldbruck hinweg. Am Freitagnachmittag brachten starke Sturmböen zwei Bäume in Gröbenzell zu Fall.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Gröbenzell mitteilt, fiel gegen 13.20 Uhr am Ortausgang eine Esche auf die Staatstraße 2345 und blockierte die Fahrbahn. Einsatzkräfte befreiten mit Motorsägen die Straße.

Zwei Stunden später mussten die Helfer der Feuerwehr erneut ran, diesmal im Wohngebiet. In der Akeleistraße entwurzelte der Sturm eine Fichte, die dort ebenfalls auf die Straße stürzte.

Auch diesen Baum beseitigte die Feuerwehr. Personen oder Fahrzeuge seien nicht zu Schaden gekommen.

Genauso in Türkenfeld, wo ein Autofahrer am Freitagmittag Glück im Unglück hatte. Ein Baum krachte direkt auf sein Auto.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.