Orden lässt Revoluzzer Hans Well nicht verstummen - Tosender Applaus zu politischem Statement

Von: Ulrike Osman

Der Musiker, Texter und Hörbuchautor Hans Well wohnt in Zankenhausen. © Peter Weber

Hans Well, früherer Kopf der Biermösl Blosn, wurde von Landtagspräsidentin Aigner ein Orden verliehen. Die große Bühne nutzte er zu einem politischen Statement.

Zankenhausen/München – Der Zankenhausener freut sich sehr über den Bayerischen Verfassungsorden. Auch wenn das in seinen Augen so eine Sache ist mit Ehrungen. Als abschließende Würdigung seiner Lebensleistung will er den Orden nicht verstanden wissen. „So weit bin ich noch lange nicht“, sagt der 69-Jährige, der mit seinen Kindern in der Formation „Hans Well und die Wellbappn“ auf der Bühne zu Hause ist wie eh und je und gerade an einem neuen Hörbuch arbeitet.

Im übrigen gebe es viele Auszeichnungen, die er nicht annehmen würde. „Vor allem wenn sie von der Staatsregierung kommen“, sagt der Mitbegründer und Kopf des 2012 aufgelösten Kult-Trios Biermösl Blosn und nimmt wie gewohnt kein Blatt vor den Mund. „Die Bayerische Verfassungsmedaille aber nehme ich gerne, weil sie auf dem demokratischen Bayern Wilhelm Hoegners beruht.“ Der Sozialdemokrat war einer der Väter der Bayerischen Verfassung.

Wichtiger Beitrag für ein aufgeklärtes, weltoffenes und freiheitliches Bayern

Für den Orden wurde Well deshalb ausgewählt, weil sein Name für ein Stück bayerische Kulturgeschichte stehe, heißt es in der Laudatio. Mit seinem Widerspruchsgeist und seinen satirischen, gesellschaftskritischen Texten leiste er „einen wichtigen Beitrag für ein aufgeklärtes, weltoffenes und freiheitliches Bayern“.

Am Freitag bekam er mit 43 weiteren verdienten Persönlichkeiten im Senatssaal des Maximilianeums von Landtagspräsidentin Ilse Aigner den Bayerischen Verfassungsorden überreicht. © Landtag

So hat der Freistaat Wells Engagement nicht immer gesehen. Beim Bayerischen Rundfunk stand die Biermösl Blosn lange auf der schwarzen Liste. Als die Gruppe Anfang der 1980er beim Anti-WAAhnsinns-Festival gegen eine atomare Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf auf der Bühne stand, sei sie vom Verfassungsschutz beobachtet worden, sagt Well. „Das habe ich erst viel später erfahren.“

Auch bei der Verleihung kommt der Revoluzzer durch

Bei der Ordensverleihung ergriff Well auf außergewöhnliche Weise zu diesem Thema selbst das Wort und erntete tosenden Applaus: „Es hätte dem Freistaat Millionen gespart, wenn statt meiner dessen Nüsslein, Sauter, Frau Tandlern und Frau Hohlmeier beobachtet worden wären.“

Der Verfassungsorden war für den Musiker, Texter und Hörbuchautor nicht die erste Ehrung. Mit seinen Brüdern hat er schon den Ernst-Hoferichter-Preis, den Deutschen Kleinkunstpreis und die Ludwig-Thoma-Medaille erhalten. Letztere würde er angesichts Thomas antisemitischer Haltung heute nicht mehr annehmen. Besonders gefreut hat Well 2019 der Deutsche Hörbuchpreis für die CD „Rotes Bayern“ und der Krenkl-Preis, der SPD München-Süd für Zivilcourage und bürgerschaftliches Engagement. Zur Begründung hieß es damals, Well würde sich an Themen heranwagen, die andere meiden. Das ist und bleibt sein Antrieb.