Interview mit Hans Well: „Ich bin allergisch gegen falsche Autoritäten“

Von: Ulrike Osman

Teilen

Alte Häuser sind eine Leidenschaft von Hans Well. Und so wohnt der Musiker mit seiner Frau in Zankenhausen in einem „Denkmal“. © Weber

Hans Well ist einer der prominentesten und gleichzeitig bodenständigsten Künstler, die die Region hervorgebracht hat.

Zankenhausen – 1953 als neuntes von 15 Kindern des Dorfschullehrers Hermann Well und seiner Frau Traudl geboren, war er 35 Jahre lang Kopf und Texter der Biermösl Blosn. Ein Interview mit dem Mann, der in Landkreis und Region verwurzelt ist.

Viele denken sofort an die Biermösl Blosn, wenn sie den Namen Hans Well hören. Und sicher ist die Musik eine Konstante im Leben des Zankenhauseners. Das Kultstatus genießende Musik- und Kabarett-Trio, das er mit seinen Brüdern Christoph und Michael bildete, trennte sich zwar 2012. Doch seitdem steht Hans Well mit seinen Kindern Sarah (30), Tabea (28) und Jonas (25) als „Hans Well und die Wellbappn“ auf der Bühne. Und die Musik ist längst nicht das Einzige, was ihn bewegt. Auch abseits der Bühne beschäftigt er sich mit Themen wie Heimat und Natur.

Herr Well, Sie sind in Günzlhofen aufgewachsen und wohnen heute in Zankenhausen. Haben Sie jemals außerhalb des Landkreises gelebt?

Nicht über längere Zeit. Der Brucker Landkreis ist für mich das, was man Heimat nennt. Im Guten und im Schlechten.

Hatten Sie nie den Wunsch, wegzugehen?

Nein. Es wäre mir schwergefallen, irgendwo zu leben, wo mir die kulturelle Anbindung fehlt. Und hier in der Region hat sich ja kulturell viel getan. Als Biermösl Blosn haben wir dazu beigetragen, dass sich Kleinkunstbühnen, wie es sie in München gab, im Landkreis etablierten. Leider hat sich unsere Kulturlandschaft stark verändert. Bei den Bauerndörfern im Landkreis ist der Plural „Bauern“ inzwischen unzutreffend, weil es kaum noch Bauern gibt. Dafür boomt der Gewerbegebiet- und Straßenbauer.

In Ihrer Autobiographie „35 Jahre Biermösl Blosn“ beschreiben Sie das Aufwachsen mit 14 Geschwistern als hart und entbehrungsreich, auch was Zuwendung betrifft. Wie hat das Sie geprägt?

Wir waren nie eine Welly Family. Die Konkurrenz unter 15 Geschwistern ist naturgemäß härter als bei Duos. Gefühle zu zeigen wurde als Schwäche ausgenutzt. Es herrschte ein harter Umgang, unter den älteren Geschwistern war mancher richtig brutal. Vielleicht kommt von daher meine Allergie gegen falsche und anmaßende Autoritäten. Als Reaktion darauf formten sich Bündnisse unter den Jüngeren, die haben einem über vieles hinweggeholfen. Schön war die musikalische Erziehung, die wir alle mitbekommen haben. Schon als Kleinkind hat man auf der Bühne gesessen und mitgesungen. Das war die Grundlage für die Biermösl Blosn.

Wenn Sie nicht Musiker geworden wären, welchen Beruf hätten Sie ergriffen?

Vermutlich Lehrer. Ich bin ja in einem Schulhaus aufgewachsen und habe wie vier andere Geschwister Lehramt studiert. Für meinen Vater durfte ich schon als 16-, 17-Jähriger manchmal den Sportunterricht übernehmen und ihm beim Korrigieren helfen. Auf die Korrekturen hat er großen Wert gelegt. Nachdem er gestorben war, fanden wir in seinen Sachen unsere alten Weihnachtswunschzettel – und sogar die waren korrigiert. Ich fürchte, das habe ich von ihm geerbt. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich sogar bei an mich gerichtete Rechnungen falsche Kommas oder Rechtschreibfehler korrigieren will.

Seit der Auflösung der Biermösl Blosn sind zehn Jahre vergangen. Wie blicken Sie heute auf diese Zeit zurück?

Das Ende war schon sehr hart – der Bruch unter uns Geschwistern besteht immer noch. Aber die Zusammenarbeit mit meinen Kindern hat sich für mich als Jungbrunnen erwiesen, wir sind viel flexibler, als es die Biermösl Blosn zuletzt waren. Die Wellbappn haben kein Problem damit, schnell neue Texte zu lernen, viel schneller als so ein alter Esel wie ich. Leider sind damals wie nach einer Scheidung auch langjährige Freundschaften zerbrochen, nicht aber die zu Dieter Hildebrand. Er hat auf mich eingeredet, dass ich unbedingt weitermachen soll. Meine Biermösl-Texte haben dem Dieter immer gut gefallen. Bei seiner Beerdigung hat mir sein Tourmanager erzählt, dass er im Jahr zehn Termine für Auftritte mit Hans Well und den Wellbappn freihalten sollte. Das hat mich sehr berührt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Worauf darf sich das Publikum dieses Jahr freuen?

Wir wollen möglichst viele Open-Air-Konzerte spielen und hoffen, unsere zweimal wegen Corona verschobene Leipzig-Dresden-Berlin-Tournee im Herbst nachholen zu können. Außerdem arbeiten meine Frau, die Wellbappn und ich an einem Hörbuch, das im kommenden Jahr erscheinen soll. Nachdem wir für unseren ersten Versuch („Rotes Bayern“, d. Red.) den Deutschen Hörbuchpreis erhalten haben, trauen wir uns nochmal. Und wir nutzen die Pause durch Corona für eine Programmerneuerung.

Sie sanieren gerade ein denkmalgeschütztes Haus. Das wievielte ist es, und was treibt Sie an, immer wieder solche Projekte in Angriff zu nehmen?

Das Haus in Polling ist über 400 Jahre alt und war so einsturzgefährdet, dass es nur noch mit einem Eisenseil zusammengehalten wurde. Es ist das Achte. Ich habe die Häuser früher, wenn sie gerettet waren, weiterverkauft, um mir die nächste Ruine und Arbeit aufzuhalsen. In alten Häusern steckt viel Handwerkskunst, Sozialgeschichte und auch „graue“ Energie. Ich verstehe nicht, dass manche Menschen die Häuser ihrer Vorfahren behandeln wie Sondermüll. Und mit jedem Abriss verändert sich das Dorfbild. Irgendwann gibt’s nur noch Siedlungen und Zweckbauten. Beim Renovieren habe ich immer selber mitgearbeitet, sonst tät ich der Bank gehören. Und mein Bruder Werner hat mir immer wieder geholfen, der kann am Bau alles!

Was machen Sie, wenn Sie sich mal nicht mit Musik, Texten oder Handwerksarbeiten beschäftigen?

Ich verbringe gern Zeit mit meiner engen Familie, arbeite mit Begeisterung im Wald und baue die Fichtenplantage zu einem Mischwald um. Außerdem ist unsere einjährige Enkelin viel bei uns. Meine Frau und ich sind, wie alle Großeltern, total begeistert von diesem einzigartigen Kind (lacht). Wir singen viel mit ihr – von meiner Frau, die englischsprachig aufgewachsen ist, lernt sie englische Kinderlieder, von mir bairische. Außerdem engagiere ich mich im Rahmen der Türkenfelder Dorfentwicklung in der Teilnehmergemeinschaft. Ich finde, dass sich jeder in die Gemeinschaft einbringen sollte; in Bayern ist das zum Glück noch weit verbreitet. Ohne Engagement der Bürger ist die Gesellschaft verloren.

Aus der Serie „Berühmte Söhne und Töchter der Region“ auch interessant: Toni Mang: Das kurvenreiche Leben eines Weltmeisters; Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.