Aktiv wie eh und je – mit Kopf und Händen: Hans Well feiert 70. Geburtstag

Von: Ulrike Osman

Teilen

Körperliche Arbeit habe er schon immer als Ausgleich zu seiner künstlerischen Tätigkeit empfunden, sagt Hans Well, der am 1. Mai seinen 70. Geburtstag feiert. © Peter Weber

Abergläubisch ist er nicht. Deshalb hat Hans Well auch kein Problem damit, seinen anstehenden runden Geburtstag vorzufeiern, und zwar gleich zwei Mal.

Zankenhausen – Die beiden Abende vor seinem 70. am 1. Mai verbringt er mit Freunden und einigen seiner 14 Geschwister. Der Tag selbst soll nur ihm, seiner Frau Sabeeka und den drei erwachsenen Kindern gehören.

Kleine Feiern sollen es sein. Hans Well will keinen Haufen Leut’ einladen und dann vor lauter Trubel mit keinem richtig reden können. Qualität geht vor Quantität bei dem Urgestein des unerschrockenen, bissig-treffenden bayerischen Musikkabaretts, im Leben wie auf der Bühne. Dort feierte Well – ehemals Texter und Kopf der Kultgruppe Biermösl Blosn – in den vergangenen elf Jahren mit Sohn Jonas (27) und den Töchtern Sarah (32) sowie Tabea (30) als „Hans Well und die Wellbappn“ große Erfolge.

Vorläufiges Ende der Wellbappn

Doch nun steht das – zumindest vorläufige – Ende der Gruppe bevor. Ein knappes Dutzend Auftritte ist noch geplant, der letzte im Rahmen des Münchner Denkmalsommers Ende Juli. Danach ist Schluss. Warum? „Dass es den Kindern gut geht, beruflich wie privat, hat oberste Priorität“, sagt Well. Die Auflösung der Gruppe ging von ihm aus, weil er sah, dass die Doppelbelastung aus Hauptberuf und Auftritten für sie zu viel wurde.

Sohn Jonas hat jedes Mal eine weite Anreise, wenn die Wellbappn für eine Veranstaltung gebucht sind. Der Politologe und Historiker lebt in Berlin und arbeitet als Berater für die Grünen-nahe Organisation „Grüner Wirtschaftsdialog“.

Tochter Tabea, studierte Violinistin und Volksmusikerin, gibt Musikunterricht, spielt in einem Duo und denkt darüber nach, im Herbst für eine Weile ins Ausland zu gehen.

Und wie geht es für den Vater musikalisch weiter? „Das wird sich weisen“, sagt Well. Konkrete Pläne gibt es noch nicht. Sarah, seine Älteste, sei hochmotiviert, zu zweit weiterzumachen. Doch da sie und ihr Mann im Juli ihr zweites Kind erwarten, ist erstmal Bühnenpause angesagt. Auch bei den letzten Auftritten der Wellbappn wird sie nicht mehr dabei sein.

Neun Häuser hat er schon saniert

Well und seine Frau freuen sich darauf, zum zweiten Mal Großeltern zu werden. Sie haben vor, ihr Zankenhausener Heim der jungen Familie zu überlassen und ins Nachbarhaus zu ziehen. Gerade wird dort noch der Speicher gedämmt, Well selbst wie immer an vorderster Handwerker-Front mit dabei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Neun Häuser – bis auf eines alle denkmalgeschützt – hat er im Laufe seines Lebens schon saniert. Der Erhalt der historischen Bausubstanz mit all ihrer Sozialgeschichte und dem ortsbildprägenden Charakter ist ihm ein wichtiges Anliegen. Auch habe er die körperliche Arbeit immer als Ausgleich zu seiner künstlerischen Tätigkeit empfunden, erzählt der gebürtige Günzlhofener. Man behalte die Bodenhaftung, wenn man auch mit den Händen arbeite und nicht nur mit dem Kopf.

Die Plackerei mit den Texten

Das Schreiben seiner Liedtexte ist auf andere Weise anstrengend. Lange feilt er an den Zeilen, damit sie präzise ausdrücken, was er sagen will, und gleichzeitig das Publikum zum Lachen bringen. Aktuelle Phänomene, Missstände und Absurditäten aufnehmen, zuspitzen und dem Ganzen dann auch noch einen überraschenden Dreh geben, um nicht vorhersehbar zu sein – das kann eine ganz schöne Plackerei sein.

Für seine Kinder ist er der „Digital-Depp“

„Meine Lust zu schreiben ist ungebrochen“, sagt Well. Aber wenn es um Themen wie Digitalisierung und Co. gehen soll, ist er auf die Unterstützung der jüngeren Generation angewiesen. „Ich bin nicht gerade ein Fan von Internet und Smartphone.“ Nicht ohne Grund haben ihm seine Kinder den liebevollen Spitznamen „Digital-Depp“ verpasst.

Einen gut gelungenen Text auf der Bühne wiederzugeben und die Reaktion des Publikums zu spüren, „das macht schon Spaß“, sagt Well. Dass er wie sein guter, inzwischen verstorbener Freund Dieter Hildebrand noch mit weit über 80 auf der Bühne stehen wird, will er nicht ausschließen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.