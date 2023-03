Höllbach-Renaturierung in abgespeckter Form

Von: Ulrike Osman

Der Höllbach in Türkenfeld: Seine Umgebung soll neu gestaltet werden. © mm

Das Projekt Höllbach in Türkenfeld wird voraussichtlich kleiner ausfallen als gedacht.

Türkenfeld – Wie detaillierte Untersuchungen gezeigt haben, lassen sich weder eine Kneipp-Anlage noch ein Wasserspielplatz sinnvoll realisieren. Dafür kann und soll ein Großteil der Laubbäume am Bachlauf erhalten bleiben.

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde – angespornt durch eine Förderzusage des Bundes – damit begonnen, den Ausbau des Einfahrtsbereichs der Saliterstraße sowie eine teilweise Renaturierung des Höllbachs zu planen. Inzwischen hat eine Vermessung des Geländes sowie eine Katalogisierung der Bäume stattgefunden. Dabei ergaben sich „teilweise sehr spannende und unerwartete Erkenntnisse“, wie Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) berichtet. Sie sollen Ende März dem Gemeinderat mit Vorschlägen zum weiteren Vorgehen unterbreitet werden.

Auf Privatgrund

So stellte sich heraus, dass die Laubbäume größtenteils auf Privatgrund stehen. „Eine groß angelegte Abholzung an den Ufern“ sei also vom Tisch, sagt Reinhard Sander als Sprecher der Anwohner. Er hatte sich bereits auf einer Anliegerversammlung im September kritisch zu den Plänen geäußert und auf Erhalt der Vegetation gepocht.

Nun sollen lediglich die auf öffentlichem Grund stehenden, am Ende ihres Lebenszyklus angekommenen Nadelgehölze entnommen werden, die am Bach ohnehin als falsch positioniert gelten.

In Trockenphasen weist der Höllbach Wasserstände von nur fünf bis sieben Zentimetern auf. Das Wasserwirtschaftsamt empfiehlt deshalb die Schaffung einer Niedrigwasser-Rinne, um ein vollständiges Trockenfallen zu verhindern. Eine Kneipp-Anlage mache vor diesem Hintergrund keinen Sinn, so Staffler. Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt würden vielmehr dazu raten, möglichst wenige Hindernisse im Bachlauf zu schaffen. Einen großen Wasserspielplatz wird es wohl ebenfalls nicht geben, dafür könnte ein neuer Spielplatz im Rahmen des Baugebiets Saliterstraße Nord entstehen.

Zum Höllbach sollen jedoch Zugangsmöglichkeiten geschaffen und kleinere Elemente zur Förderung der Aufenthaltsqualität integriert werden. Der Bachverlauf könnte so angepasst werden, dass er ausschließlich auf öffentlichem Grund verläuft.

Hochwasserschutz

Parallel soll der Hochwasserschutz verbessert werden, indem der Durchfluss der Brücke Saliterstraße vergrößert wird. Der von vielen Anwohnern an seiner jetzigen Position als unpraktisch empfundene Kleine Wertstoffhof könnte, so eine weitere Überlegung der Planer, in Richtung neues Baugebiet verschoben werden. Die frei werdende Fläche im Einfahrtsbereich stände dann sinnvolleren Nutzungen zur Verfügung.

Den Türkenfeldern wurden die neuen Planungen im Rahmen einer Informationsveranstaltung vorgestellt. „Es gab viel positives Feedback“, so Bürgermeister Emanuel Staffler. Sander bestätigt das – die Anlieger seien froh, dass ihre Bedenken aufgenommen wurden und in die Planungen eingeflossen sind. „Wir sind jetzt erst mal zufrieden“, so der Sprecher der Anwohner. Das Projekt sei nicht mehr überdimensioniert. „Es sieht jetzt einfach besser aus.“

