„Hunde konsequent anleinen“: Mögliche Sichtung zweier Wölfe gemeldet

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Wurden bei Türkenfeld zwei Wölfe gesichtet? Auszuschließen ist das nicht (Beispielfoto) © DPA/A.

Sind bei Türkenfeld zwei Wölfe gesichtet worden? Nicht sicher, aber möglich. Von einer entsprechenden Meldung jedenfalls berichtet die Gemeinde.

Türkenfeld - „Der Gemeinde Türkenfeld wurde Ende vergangener Woche die mögliche (!) Sichtung zweier Wölfe im Gemeindegebiet gemeldet“, berichtet die Gemeinde in einer Bürgerinformation, die im Laufe des Mittwoch veröffentlicht werden soll. Bürgermeister Emanuel Staffler habe daraufhin das Landratsamt Fürstenfeldbruck und das Landesamt für Umwelt (LfU) kontaktiert, heißt es in der Info. Eindeutige Spuren, die die Sichtung bestätigen, lägen nicht vor. Nach Einschätzung der zuständigen Stelle handele es sich damit um einen so genannten „nicht überprüfbaren Hinweis“.

Wie das Landesamt gegenüber der Gemeinde betonte, sind Sichtungen von Wölfen im gesamten Freistaat nicht auszuschließen. Wer eine Sichtung melden möchte, kann dies über die Hotline des LfU tun (erreichbar unter 09281/18004640 bzw. per E-Mail fachstelle-gb@lfu.bayern.de).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Über ein Netzwerk von geschulten Kräften werde dann versucht, mögliche Spuren eindeutig zuzuordnen. Das Landesamt hat auf seiner Homepage ebenfalls Verhaltensregeln bei Begegnungen mit einem Wolf zusammen getragen.

Hundebesitzer werden gebeten, ihre Tiere in Waldgebieten beziehungsweise in unübersichtlicher Landschaft konsequent anzuleinen.

Die mögliche Sichtung auf Türkenfelder Flur ereignete sich laut Gemeinde an der Ortsverbindungsstraße zwischen Türkenfeld und Moorenweis, nahe dem Beginn des Waldstückes.

Auch interessant: Söder-Kabinett greift durch: Nach nur einem Riss – „Jetzt kann man Wölfe in der Region generell entnehmen“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.